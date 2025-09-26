굴포천역 남측 천지개벽 신호탄 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’ 분양 돌입

- 부천 상동 생활권의 연장, “갈아타기 수요 몰릴 것”

- 성공 공식은 입증됐다… 산곡동 다음은 굴포천, 개발 초기 선점 열기 후끈

인천 부동산 시장의 지형도가 재편되고 있다. 과거 7호선 산곡역 일대가 순차적 개발을 통해 신흥 주거타운으로 도약하며 가치 상승을 증명했다면, 이제 시장의 시선은 산곡동을 넘어설 잠재력을 품은 7호선 굴포천역 일대 신축으로 향하고 있다.

특히 이곳은 부천 상동·중동 아파트의 노후화에 따른 이주 수요를 흡수할 최적의 대안으로 떠오르고 있다. 익숙한 생활 인프라를 그대로 누리면서 신축 아파트의 쾌적함을 원하는 부천 거주자들에게 '가장 가까운 새집'으로 주목받는 것이다.

◆ 부천 상동을 품은 새로운 주거 중심축, 굴포천역

굴포천역 일대는 개발 초기 단계임에도 불구하고 이미 '검증된 입지'라는 강력한 프리미엄을 갖추고 있다. 실제 굴포천역에서 단 한 정거장이면 부천의 핵심 상권인 상동역에 닿는다. 이는 행정구역상 인천 부평구에 속하지만, 실제 생활은 부천 상동과 하나의 권역으로 묶인다는 것을 의미한다.

이에 따라 현대백화점 중동점, 홈플러스, 뉴코아아울렛 등 수도권 서북부 최대 규모의 쇼핑 인프라와 순천향대학교 부천병원과 같은 의료 시설, 상동호수공원의 쾌적한 자연환경까지 이미 완벽하게 구축된 상동의 프리미엄 인프라를 내 집 앞마당처럼 누릴 수 있다.

여기에 체계적인 주거 환경을 갖춘 삼산동과도 맞닿아 있어, 삼산월드체육관과 롯데마트, 삼산동 일대 상권 등 풍부한 생활 기반을 공유하는 더블 생활권의 이점까지 확보했다. 또한 삼산·상동 학원가도 인접해 교육열 높은 3040 학부모들의 관심도 높다.

이는 조성된 지 30년에 가까워지는 상동지구와 중동신도시 노후 아파트에서 신축으로 갈아타기를 고민하는 부천 거주자들에게 생활권 단절 없는 최상의 선택지가 될 수 있음을 의미한다. 대표적인 1기 신도시인 부천 상동은 어느덧 준공 30년을 넘기며 주차, 층간소음 등 아파트 자체의 노후화라는 문제에 직면했다. 재건축이 해법이지만, 상당한 시간과 추가 분담금, 이주 문제 등 넘어야 할 산이 많다. 결국 '익숙한 생활 인프라는 포기하고 싶지 않지만, 낡은 집은 벗어나고 싶은' 상동·중동 거주자들에게, 생활권을 공유하는 바로 옆 동네에 들어서는 대단지 신축 아파트는 가장 현실적이고 매력적인 '갈아타기' 대안으로 떠오를 수밖에 없는 것이다.

여기에 부평역에 GTX-B 노선(예정)까지 들어서면, 굴포천역(부개동 일대)에서 서울 도심까지 접근 시간도 30분 내외로 크게 줄어들 전망이다.

◆ '산곡동 프리미엄' 학습효과, 초기 선점 노리는 수요 몰려

이처럼 강력한 입지적 가치는 '산곡동 신화'로 불리는 시장의 학습효과와 맞물려 더욱 증폭되고 있다. 산곡동 일대는 'e편한세상 부평그랑힐스(5,050가구)'를 필두로 대규모 브랜드 아파트가 연이어 들어서며 인천의 대표적인 신흥 부촌으로 탈바꿈했다. 초기 분양 단지들은 현재 분양가 대비 70%를 웃도는 높은 시세 프리미엄을 형성하며, 개발 초기 진입의 중요성을 명확히 입증했다.

지역 공인중개사무소 관계자는 "최근 부천 상동이나 중동에서 '지금 사는 곳과 똑같이 편한데 새 아파트만 있으면 좋겠다는 말을 하는 사람들이 많다"며 "이들에게 굴포천역 일대 개발 소식을 전하면 관심이 매우 높고 시세 차익도 노려볼만하다고 생각하는 수요가 많다"고 말했다.

◆ 굴포천 역세권 개발의 신호탄, '두산위브&수자인 부평 더퍼스트'

이러한 기대감 속에서 굴포천역 남측 대규모 개발의 포문을 여는 첫 주자가 시장의 이목을 집중시키고 있다. 9월 26일 견본주택을 열고 본격적인 분양에 나선 부개4구역 재개발 사업인 '두산위브&수자인 부평 더퍼스트'다. 총 1,299가구의 대단지로 조성되며, 이 중 514가구(전용면적 46㎡, 59㎡, 74㎡)가 일반분양된다.

이 아파트는 굴포천역 역세권이라는 입지적 장점과 더불어, 향후 펼쳐질 대규모 주거환경 개선 사업의 첫 번째 결과물이라는 상징성을 지닌다. 즉, 이 단지의 성공이 굴포천역 일대 전체의 미래 가치를 가늠하는 '바로미터'가 될 것이라는 전망이다.

실제로 이 단지를 중심으로 개발의 파급효과는 동심원처럼 퍼져나갈 전망이다. 체계적인 도시계획 아래 완전히 새로운 스카이라인이 형성될 것임을 예고하고 있기 때문이다. 단지 북측에서는 4개 단지(욱일·대동·대진·동아) 통합 재건축이 정밀안전진단을 마치며 사업 본궤도에 올랐고, 서측에서는 인천도시공사가 주도하는 '굴포천역 남측 도심 공공주택 복합사업'이 지역의 미래상을 바꾸는 핵심 프로젝트로 추진되고 있다. 여기에 부개주공3단지 리모델링과 부광초교 인근 정비사업까지 가세하면, 수년 내 굴포천역 남측은 상동의 인프라를 공유하는 인천의 새로운 주거 벨트로 자리매김할 것으로 기대된다.

한 부동산 전문가는 "해당 단지는 검증된 성공 공식 세 가지가 시너지를 내는 보기 드문 케이스"라고 진단했다. 그는 "산곡동 개발에서 시장이 얻은 '초기 선점'의 학습효과, 부천 상동의 완성된 인프라를 즉시 누리는 '준비된 입지'의 가치, 주변 개발 계획이 가시화되며 발생하는 '미래 가치 선반영'의 이점까지, 이 모든 혜택을 가장 먼저 흡수하는 단지"라며 "향후 지역 시세를 이끌어갈 리딩 단지로서의 상징성 때문에 가치를 알아보는 수요자들의 전략적인 접근이 예상된다"고 강조했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



