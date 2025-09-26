본문 바로가기
1Q 미국나스닥100 미국채50액티브 ETF 상장

박형수기자

입력2025.09.26 09:31

언론사 홈 구독
하나자산운용은 '1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF'를 26일 신규 상장한다.


미국 테크 대표지수 나스닥100 과 미국 단기국채에 각각 약 50%씩 투자한다. 퇴직연금감독규정 상 안전자산에 해당하는 채권혼합형 ETF 중 최대 비중이다.

2023년 11월16일 개정한 최신 퇴직연금감독규정을 반영한 '2세대' 나스닥100채권혼합ETF다. 1세대 나스닥100채권혼합 ETF 대비 나스닥 100 비중이 약 1.7배 높다.


퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서 적극적으로 나스닥100 비중을 확대하는 전략에 적합하다. 퇴직연금 계좌는 규정상 전체 자산의 30%는 예·적금, 채권, 채권혼합형 펀드 등 안전자산에 투자하고, 나머지 70%까지만 주식 등 위험자산에 투자할 수 있다.


규정에 따라 퇴직연금 계좌에서 안전자산 30% 내에서 '1Q미국나스닥100미국채혼합50액티브'를 편입하고, 위험자산 70% 내에서 1Q 미국나스닥100을 편입하면 전체 포트폴리오에서 최대 85%까지 나스닥100에 투자하는 효과를 낼 수 있다.

총보수는 연 0.05%로 책정했다. 국내 상장한 모든 채권혼합형 ETF 가운데 최저보수다.


하나자산운용은 올해 ▲1Q 미국S&P500 ▲1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ▲1Q미국나스닥100 를 잇달아 출시했다. 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 상장으로 연금투자자를 위한 미국 대표 지수 ETF 시리즈를 완성했다.


1Q미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF는 2세대 S&P500채권혼합 ETF 가운데 최초로 순자산 500억원을 돌파했다. 퇴직연금 투자자들이 적극적으로 활용한 ETF로 자리잡았다.


김태우 하나자산운용 대표는 "1Q 미국나스닥100미국채혼합50 ETF는 미국 테크 대표지수와 미국 단기국채, 그리고 달러 자산까지 한 번의 투자로 분산할 수 있다는 점에서 연금투자에 최적화된 상품"이라고 소개했다.


1Q 미국나스닥100 미국채50액티브 ETF 상장
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

