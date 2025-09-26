순천 중앙시장서 흉기로 상인 찌른 20대 女 체포

60대 상인 목·하반신 등 세 차례 공격

경찰 “일면식 없어”…살인미수 혐의 조사

전남 순천시 중앙시장에서 일면식 없는 상인을 흉기로 찌른 20대 여성이 살인미수 혐의로 붙잡혔다.

순천경찰서는 A씨(20대)를 살인미수 혐의로 체포해 조사하고 있다고 26일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 7시께 순천시 중앙시장 한 속옷 판매점에서 60대 여성 상인 B씨의 목과 하반신 등을 흉기로 세 차례 찌른 혐의를 받는다.

피해자인 B씨는 신고를 받고 출동한 소방 당국에 의해 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.

경찰에 따르면 A씨는 범행 직전 흉기를 손에 들고 시장 안을 배회했으며, 사건 직후 주변 상인들의 신고로 현장에서 붙잡혔다.

A씨와 피해자 B씨는 서로 모르는 사이로 확인됐다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 경위를 조사하는 한편 구속영장 신청을 검토하고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



