제주서 '車 원격운전' 띄우는 기아…자율주행 한발 더 앞으로

관제센터 원격명령 차량 작동

국내 최초…카셰어링 우선 적용

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 100,900 전일대비 1,100 등락률 -1.08% 거래량 208,794 전일가 102,000 2025.09.26 10:50 기준 관련기사 현대차그룹, 美 카즈닷컴 '2026 전기차 톱 픽' 최다 선정현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다현대차·기아 차주, 삼성전자 스마트싱스로 원격제어 한다 전 종목 시세 보기 close 가 국내 처음으로 차량을 원격으로 조종하는 기술을 실제 도로에서 시험한다. 운전자 없는 자율주행 상용화에 앞서 원격운전이 가능해지면 긴급 상황 시 빠른 대처가 가능할 것으로 기대된다.

26일 정부와 관련 업계에 따르면 기아는 오는 11월 제주도에서 '원격운전 기술을 활용한 모빌리티 서비스 고도화' 실증 사업을 진행한다. 원격운전은 관제센터가 차에 원격으로 명령을 내려 작동시키는 방식이다. 차에 탑승하지 않은 사람이 마치 레이싱 게임을 하듯 차를 조종한다는 점에서 자율주행과는 다르다. 현행 법령에서 원격운전은 불가능하지만, 기아는 지난 4월 국토교통부 모빌리티 혁신위원회로부터 규제샌드박스 실증 특례 승인을 받았다.

기아는 원격운전 기술을 제주도 내 차량공유 서비스(카셰어링)에 우선 적용할 계획이다. 지금껏 렌터카 대여자는 차 주차 위치까지 가거나 직원이 운전해 차를 가져다주는 유료 서비스를 이용해 왔는데, 원격으로 차량 이동이 가능해지면 대여자가 원하는 곳까지 차를 보낼 수 있다. 차량 배치·회수 과정이 간소화돼 이용자 편의성이 높아질 것으로 보인다. 기아 측은 "원격 제어 차량을 카셰어링 서비스 등에 투입해 불편사항을 효과적으로 개선할 수 있는지 검증하고 국내 상용화를 위한 준비사항을 발굴·검토할 것"이라고 사업 목적을 소개했다.

미국 등 자율주행 기술 선도국가에서는 이미 비슷한 사업이 진행되고 있다. 독일계 스타트업 베이는 지난해부터 미국 라스베이거스 일대에서 기아 니로 등 차량을 사용자 집 앞에 배송하고 회수하는 서비스를 운영 중이다.

기아 니로가 원격운전으로 운전자에게 배송되고 있다. 독일계 스타트업 베이는 원격운전으로 차량을 배송 회수하는 서비스를 도입했다. 베이 원본보기 아이콘

자율주행 업계는 원격운전 실증이 장기적으로 자율주행도 앞당길 수 있을 것으로 기대한다. 완전 자율주행 전 보완 기술로 원격운전을 활용할 수 있어서다. 자율주행 중인 로보택시·버스가 공사 현장이나 도로 침수처럼 예측 불가능한 상황을 맞닥뜨릴 때마다 차를 제어하기 위해 사람이 출동하면 상당한 시간과 비용이 소모된다. 아직 자율주행으로 다니기 어려운 좁은 골목 같은 장소에서 차를 안전하게 제어할 수도 있다. 다만 원격운전에 따른 해킹 위험성이나 통신환경에 따라 조작이 지연될 수 있다는 점은 극복해야 할 과제로 꼽힌다.

업계 관계자는 "모셔널(현대자동차그룹과 앱티브의 자율주행 합작법인) 같은 미국 로보택시는 문제가 발생하면 원격운전으로 전환하기 때문에 이용자 대기시간이 줄어드는 등 편의성이 높다"며 "우리나라도 원격운전 기술을 충분히 보유하고 있지만 규제 탓에 아직 시작을 못 하지 있다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>