본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

더이앤엠, 임시주총서 할리우드 벤처스 그룹 대표 '글렌 게이너' 이사 선임

장효원기자

입력2025.09.25 11:31

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
더이앤엠, 임시주총서 할리우드 벤처스 그룹 대표 '글렌 게이너' 이사 선임
AD
원본보기 아이콘

더이앤엠(THE E&M)은 임시주주총회에서 상정된 모든 안건이 원안대로 가결됐다고 25일 밝혔다


할리우드 벤처스 그룹(Hollywood Ventures Group)의 대표인 글렌 S. 게이너(Glenn Stephen Gainor)가 기타비상무이사로 선임됐으며 신규 사업목적도 추가됐다.

구체적으로는 ▲무대, 세트 시스템 공사업 ▲영화 및 기타 영상기계, 장비 임대업 ▲영화 및 기타 영상 제작시설 임대업 ▲전시장, 공연장 설치 및 기타 운영 관리업 ▲공연 및 녹음시설 운영 ▲지식재산권(IP) 라이선스 사업 등이다.


게이너 대표는 아마존 MGM 스튜디오(Amazon MGM Studios)와 소니 픽처스(Sony Pictures Motion Picture Group)의 제작 총괄대표(Head of Physical Production)를 역임했다. 오랜 할리우드 경력과 스튜디오 관련 산업의 높은 이해도를 바탕으로, 청라 사업 관련 글로벌 미디어 기업 및 스튜디오들과의 전략적 파트너십을 조언할 계획이다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

"돌반지 주고 골드바로"…금값 최고치에 금교환 열풍

LG전자, 시니어 맞춤형 '이지 TV' 출시…고령층 공략 나선다

새로운 이슈 보기