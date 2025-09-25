본문 바로가기
충남, 34억 투입해 논산에 스마트 원예단지 조성

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.25 10:16

농촌 활력·청년농업인 유입 기대…2027 세계딸기엑스포 성공 발판

충남, 34억 투입해 논산에 스마트 원예단지 조성
충남 논산시에 스마트 원예단지가 새롭게 들어선다. 부여·당진·예산에 이어 도내 네 번째로, 농촌 활력 제고와 청년농업인 유입에 큰 도움이 될 전망이다.


충남도는 농림축산식품부가 주관한 '스마트 원예단지 기반조성' 공모에서 논산시가 최종 선정되면서 국비 23억 4500만 원을 확보했다고 25일 밝혔다.

스마트 원예단지에는 국비외 도비 3억 100만 원과 시비 7억 400만 원 등 총 33억 5000만 원이 투입된다.


스마트 원예단지는 논산시 부적면 마구평리 일원 6.7ha 규모 부지에 2028년까지 조성된다.


현재 인근에 조성 중인 딸기산업 스마트팜 클러스터와 연계하면 전체 14.1ha 규모로, 70억 5000만 원이 투입되는 대규모 스마트팜 거점이 완성될 예정이다.

도는 이 사업을 통해 논산의 대표 품목인 딸기(킹스베리, 비타베리, 설향 등) 시설 재배가 확대되고, 스마트팜 기술을 통한 기후변화 대응과 안정적 생산 기반 마련으로 농가 소득이 증대할 것으로 기대하고있다.


또 단순한 생산시설을 넘어 유통·가공·체험·관광까지 아우르는 융복합 단지로 발전해 농업·농촌 활성화, 청년농업인 유입, 지역 일자리 창출 등 다양한 효과가 있을 것으로 전망된다.


도 관계자는 "논산 스마트 원예단지는 충남 농업의 구조개혁을 이끌 핵심 거점이 될 것"이라며 "딸기산업 스마트팜 클러스터와 함께 2027 세계딸기산업엑스포의 성공 개최에도 기여할 것"이라고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
