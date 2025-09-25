본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[오늘의신상]"4가지 치즈 풍미 가득"…BBQ, '뿜치킹' 출시

한예주기자

입력2025.09.25 09:14

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4가지 치즈와 요거트 등 활용
시즈닝 라인업 확대

BBQ가 치즈 풍미를 채운 시즈닝 치킨 '뿜치킹'을 선보인다고 25일 밝혔다.


'뿜치킹'은 고다치즈, 체다치즈, 블루치즈, 파마산 치즈를 조합한 시즈닝에 요거트와 유크림 분말을 더한 것이 특징이다. 치즈 관련 수요와 외식 트렌드가 꾸준히 성장세를 보이는 가운데, 고급 시즈닝 치킨에 대한 고객들의 요청에 따라 신제품을 만들었다는 설명이다.

뿜치킹. BBQ치킨

뿜치킹. BBQ치킨

AD
원본보기 아이콘

이번 출시로 BBQ는 황금올리브치킨 블랙페퍼, 크런치버터치킨에 이어 치즈 풍미를 강조한 신메뉴까지 선보이며 시즈닝 치킨 라인업을 확대했다.

여기에 BBQ는 신메뉴 '뿜치킹'과 함께 새로운 사이드 메뉴인 '뿜치킹 콘립'을 출시한다. '뿜치킹 콘립'은 옥수수의 달콤함에 치즈 시즈닝을 더한 신메뉴다.


BBQ 관계자는 "'뿜치킹'은 BBQ만의 바삭한 치킨에 네 가지 치즈의 풍성한 맛을 살린 프리미엄 제품"이라며 "향후에도 소비자의 니즈에 부응하는 메뉴들을 출시하고 다양한 시도를 통해 건강하면서도 맛있는 차별화된 제품을 선보일 것"이라고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

이라크 찾은 안규백…총리·국방장관 만나 국방·방산 논의

새로운 이슈 보기