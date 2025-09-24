[특징주]엑사이엔씨, 삼성물산과 632억 수장공사 계약 소식에 25%↑

엑사이엔씨 엑사이엔씨 054940 | 코스닥 증권정보 현재가 909 전일대비 193 등락률 +26.96% 거래량 24,695,700 전일가 716 2025.09.24 09:34 기준 관련기사 엑사이엔씨, 김성후·김문환 대표 체제로 변경엑사이엔씨, 최종삼 사외이사 신규 선임엑사이엔씨, 그래핀 테마 상승세에 5.03% ↑ 전 종목 시세 보기 close 가 장 초반 강세다.

24일 오전 9시 4분 기준 엑사이엔씨는 전일 대비 25.42%(182원) 치솟은 898원에 거래되며 52주 신고가를 경신했다.

회사가 삼성물산과 약 632억원 규모의 Ph4 수장공사 1공구 계약을 체결했다는 소식이 전해지면서 투자 심리를 자극한 것으로 풀이된다.

이는 최근 매출액 대비 31.11% 규모로, 계약 기간은 내년 12월 31일까지다

엑사이엔씨는 수처리 환경사업을 영위하는 전자부품 제조업체다. 건설 부문은 클린룸, 수장, 파티션, 인테리어를 주력으로 하고, 제조 부문은 엠소닉을 통해 스피커 및 올리브앤도브에서 IoT(사물인터넷) 홈 시큐리티 제품을 생산하고 있다. LG디스플레이 파주 9세대·OLED 라인, 삼성전자 평택 P4 등 공장 증설에도 참여하며 대형 건설사와 협력관계를 강화하고 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



