본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]엑사이엔씨, 삼성물산과 632억 수장공사 계약 소식에 25%↑

김진영기자

입력2025.09.24 09:11

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

엑사이엔씨 가 장 초반 강세다.


24일 오전 9시 4분 기준 엑사이엔씨는 전일 대비 25.42%(182원) 치솟은 898원에 거래되며 52주 신고가를 경신했다.

회사가 삼성물산과 약 632억원 규모의 Ph4 수장공사 1공구 계약을 체결했다는 소식이 전해지면서 투자 심리를 자극한 것으로 풀이된다.


이는 최근 매출액 대비 31.11% 규모로, 계약 기간은 내년 12월 31일까지다


엑사이엔씨는 수처리 환경사업을 영위하는 전자부품 제조업체다. 건설 부문은 클린룸, 수장, 파티션, 인테리어를 주력으로 하고, 제조 부문은 엠소닉을 통해 스피커 및 올리브앤도브에서 IoT(사물인터넷) 홈 시큐리티 제품을 생산하고 있다. LG디스플레이 파주 9세대·OLED 라인, 삼성전자 평택 P4 등 공장 증설에도 참여하며 대형 건설사와 협력관계를 강화하고 있다.

[특징주]엑사이엔씨, 삼성물산과 632억 수장공사 계약 소식에 25%↑
AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

구윤철·베선트, 24일 뉴욕서 회동…한미 통화 스와프 논의할 듯

새로운 이슈 보기