대전시, 지방자치 혁신 성과로 '광역자치단체 부문' 대상 수상

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.24 09:02

'2025년 대한민국 자치발전' 시상식서 영예의 대상 수상

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시가 지방자치 혁신 성과로 광역자치단체 중 유일하게 '2025 대한민국 자치발전 시상식'에서 대상을 수상하는 영예를 안았다.


대전시는 23일 서울 백범김구기념관에서 열린 시상식에서 광역자치단체 부문 대상을 받으며 지방자치 혁신 성과를 전국에 알렸다.

이날 시상식에서 대전시는 전국 광역자치단체 가운데 유일하게 수상하며, 민선 8기 자치 혁신 정책이 전국적 인정을 받았음을 입증했다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

최성아 대전시 정무경제과학부시장은 수상 소감을 통해 "이번 수상은 시민과 함께 만들어 온 성과가 대한민국 지방자치의 모범으로 평가받은 것"이라며 "앞으로도 시민 중심의 혁신 자치를 통해 도시 경쟁력을 높이고, 대한민국을 선도하는 핵심 도시로 도약하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
