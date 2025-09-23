부산 기장군, 전국체육대회 앞두고 ‘생물테러 대비·대응 모의훈련’ 실시

유관기관 합동훈련, 현장 대응능력 강화·안전대회 준비

기장군(군수 정종복)은 최근 기장군청 차성아트홀에서 전국(장애인)체육대회를 앞두고 '생물테러 대비·대응 모의훈련'을 진행했다.

이 훈련은 제106회 전국체육대회와 제45회 장애인체육대회의 성공적 개최와 생물테러 위협으로부터 안전한 대회를 지원하기 위해 마련됐다.

훈련은 기장군보건소 주관으로 부산시 감염병관리과, 기장경찰서, 기장소방서, 기장군 소재 의료기관 등이 참여한 가운데 경기장 내 생물테러 의심 상황을 가정해 진행됐다.

참여 기관들은 의심환자 격리, 역학조사, 오염지역 통제·제독, 추가 발생 방지를 위한 조치 등 실제 상황에 준해 대응하며 기관 간 협조체계와 현장 대응 능력을 점검했다.

정종복 군수는 "이번 훈련을 통해 지역의 생물테러 대응 역량을 한 단계 높일 수 있었다"며 "전국체육대회 기간 중 혹시 모를 생물테러에 철저히 대비해 성공적인 대회 개최와 군민의 안전·건강을 지키는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.





