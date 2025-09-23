iM뱅크, 대구 지역상생 보증재원 30억 추가출연

iM뱅크가 장기간 경영애로를 겪고 있는 지역경제 지원 차원에서 대구신용보증재단에 대구시 골목상권 활성화를 위한 지역상생 보증재원 30억원을 특별출연했다고 밝혔다.

앞서 iM뱅크는 지난 3월과 6월에도 각 100억원과 50억원을 출연해 5개월간 약 6200명의 대구 소상공인을 대상으로 2250억원의 금융지원을 완료한 바 있다. 이번 추가출연을 통해 대구 관내 골목상권 소재 소상공인에게 450억원 규모의 보증부 대출이 공급될 예정이다.

대출금액은 대면 신청은 최대 4억원까지, 앱을 통한 비대면 신청은 최대 7000만원까지 가능하다. 대출금의 90~100%를 대구신용보증재단이 보증해주며 보증료 및 금리 우대, 이차보전 등의 우대혜택이 적용된다.

대면과 비대면 채널 모두 신청할 수 있으며 iM뱅크 애플리케이션(앱)을 통해 'iM신용보증재단대출'을 신청하거나, 가까운 대구신용보증재단 영업점에서 대면 보증 신청 후 보증 승인이 나면 iM뱅크 지정 영업점에 방문하여 대출약정하는 절차로 진행된다.

황병우 iM뱅크 은행장은 "당초 예상보다 대출수요가 많아 이번 추가지원을 결정하게 되었으며, iM뱅크의 따뜻한 금융이 지역 내 골목상권의 활기를 되찾는 데 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



