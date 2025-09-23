본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

'부천 공업지역 기본계획(안)' 공청회 26일 개최…산업공간 정비

박혜숙기자

입력2025.09.23 09:05

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 부천시가 오는 26일 시청 판타스틱큐브에서 '부천 공업지역 기본계획(안)' 공청회를 연다.


공청회는 '도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법' 제9조에 따라 수립 중인 법정계획의 절차로, 부천 전역의 공업지역을 대상으로 산업 공간 정비와 활성화를 위한 장기 발전 전략을 논의하기 위해 마련됐다.

부천시청

부천시청

AD
원본보기 아이콘

시는 공업지역의 현황과 문제점을 진단하고 권역별 관리유형(혁신·정비·관리) 설정, 권장 용도와 밀도 기준, 기반시설 확충 방안 등을 담은 계획(안)을 수립 중이다. 특히 이번 공청회에서는 전문가와 시민의 다양한 의견을 수렴해 계획의 실효성과 시민 수용성을 높일 방침이다.


조용익 부천시장은 "이번 공업지역 기본계획은 향후 정비계획 수립의 기준이 되는 중요한 계획"이라며 "사람과 산업이 함께 성장하는 부천의 미래를 위해 시민의 관심과 적극적인 의견을 부탁드린다"고 말했다.


부천시는 공청회 이후 시의회 의견 청취와 도시계획위원회 자문 절차를 거쳐 내년 초까지 계획을 최종 확정·고시할 예정이다. 공청회는 사전 신청 없이 누구나 참여할 수 있다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 韓에 군침, '中의 스벅'도 온다 "마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사한다는데…

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

이준석, 李 대통령 자주국방 언급에 "한미동맹 대체는 북중러의 축배"

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

트럼프 "FDA, 임신중 타이레놀 복용 '자폐 위험' 통보할 것"

새로운 이슈 보기