하나은행, 'Hana EZ 다국어채팅상담 서비스' 시행…외국인 손님 편의성 높인다

Hana EZ앱을 통해 실시간 상담…9개국 언어→최종 16개국 언어까지 확대

외국인 손님의 언어장벽과 영업시간 제약에 따른 불편 해소



하나은행은 의사소통과 영업점 직접 방문에 어려움을 겪는 외국인 손님의 불편을 해소하기 위해, Hana EZ앱을 통한 실시간 다국어 채팅 상담 서비스 'Hana EZ 다국어채팅상담 서비스'를 시행한다고 23일 밝혔다.

그동안 외국인 손님은 금융상품 이해 부족이나 언어 장벽으로 인해 지점에 방문하더라도 서류 미비 등으로 재방문해야 하는 경우가 많았다. 이번 다국어 채팅 상담 서비스는 이러한 불편을 해소하고, 은행 업무 전반을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

이번 서비스는 초기 9개국 언어로 시작해 순차적으로 확대, 최종 16개국 언어까지 지원될 예정이다. 상담 가능 시간은 평일 오전 9시부터 오후 10시까지로 예금·적금·펀드, 모바일·인터넷뱅킹, 외환, 대출, 퇴직연금 등 주요 업무 전반을 다룬다. 이를 통해 외국인 손님은 상품 가입 전 필요한 정보를 미리 확인하거나 필수 서류 안내를 받아 편리하게 은행 업무를 볼 수 있게 됐다.

특히 이번 서비스는 챗봇 기반 단순 응답 방식이 아닌, 실제 상담원이 다국어 번역 솔루션을 활용해 상담을 진행함으로써 자동응답 서비스의 한계를 극복했다. 외국인 손님은 그만큼 보다 정확하고 신뢰도 높은 상담을 받을 수 있으며, 업무 처리 효율성도 크게 높아질 것으로 기대된다.

하나은행 외환사업지원부 관계자는 "외국인 손님은 언어 장벽과 영업시간 제약으로 금융 이용에 불편을 겪는 경우가 많았다"며 "이번 Hana EZ 다국어채팅상담 서비스를 통해 실제 상담원이 번역 솔루션을 활용해 모국어로 상담을 제공함으로써 외국인 손님이 보다 편리하고 안전하게 하나은행의 서비스를 누리게 될 것"이라고 밝혔다.

하나은행은 'HANA THE EASY' 브랜드를 기반으로 입국 전 사전정보 등록 서비스 등 외국인 특화 금융서비스를 선보여 왔으며, 앞으로도 외국인 손님을 위한 차별화된 서비스와 혜택을 지속 확대해 나갈 계획이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>