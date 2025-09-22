본문 바로가기
구리시, '구리 코스모스 축제' 기간 마을버스 연장 운행

이종구기자

입력2025.09.22 17:57

총 5개 노선 35대 한강시민공원 행사장 연장 운행

경기 구리시(시장 백경현)는 오는 25일부터 28일까지 열리는 '제40회 시민의 날' 행사와 '2025 구리 코스모스 축제' 기간 동안 시민들의 편리한 이동을 위해 구리한강시민공원까지 관내 마을버스를 연장 운행한다고 22일 밝혔다.

2025 구리 코스모스 축제, 문화누리카드 임시 가맹점 운영 안내문. 구리시 제공

2025 구리 코스모스 축제, 문화누리카드 임시 가맹점 운영 안내문. 구리시 제공

8호선 장자호수공원역 연계 운행. 구리시 제공

8호선 장자호수공원역 연계 운행. 구리시 제공

시는 축제 기간 많은 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라, 지하철 8호선 구리역·동구릉역·장자호수공원역에서 구리한강시민공원을 오가는 마을버스 5개 노선(2번, 5번, 6번, 6-1번, 7번) 35대를 투입해 운행한다. 운행 시간은 시민의 날 행사일에는 오전 9시부터 오후 4시까지, 코스모스 축제 기간에는 오전 9시부터 오후 11시까지다.


또한 장자호수공원역 1·4·6번 출구 인근 주요 정류장에서는 2번, 5번, 6-1번 마을버스가 연계 운행돼 시민들의 접근성이 한층 높아질 전망이다.

백경현 구리시장은 "이번 마을버스 연장 운행으로 지하철역과 주요 정류장에서 구리한강시민공원까지 이동이 훨씬 수월해져, 시민들이 교통 불편 없이 편안하게 축제를 즐기실 수 있길 기대한다"며 "앞으로도 시민들이 보다 쉽게 행사장을 방문할 수 있도록 교통 편의에 최선을 다하겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
