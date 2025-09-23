"협력사 경쟁력 키운다' 현대모비스, SW 개발자 양성 프로그램

모비우스 부트캠프 1기 발대식 개최

현대모비스가 모빌리티 소프트웨어(SW) 분야 실무형 인재를 집중 육성해 협력사 취업으로 연결해주는 교육 프로그램을 도입했다.

23일 현대모비스는 모빌리티 SW 인재 육성과 협력사 취업 연계를 지원하기 위한 '모비우스 부트캠프 1기' 발대식을 개최했다고 밝혔다.

이날 발대식에는 지난 7월 공개 모집을 통해 선발된 대학 졸업 예정 구직자와 협력사 관계자 등 250여명이 참석했다. 프로그램 명칭인 모비우스는 경계 없이 이어지는 '뫼비우스의 띠'에서 착안해 협력사와 함께 모빌리티 생태계 선순환을 선도한다는 의미를 담고 있다.

이날 행사에는 이규석 현대모비스 사장도 참석해 모빌리티 SW 분야 인재 육성의 중요성을 강조하고 참가자들을 격려했다. 이 사장은 "이번 프로그램에서 배출된 실무형 인재들이 협력사에 취업해 현장에서 곧바로 역량을 발휘하고, 이를 통해 우리나라 모빌리티 산업 경쟁력이 한층 강화되길 기대한다"고 강조했다.

모비우스 부트캠프 1기는 300명 규모로 선발된다. 대학생 등 구직자 200명과 협력사 재직자 100명이 최종 선발됐다. 구직자 200명을 공개 모집하는 과정에서는 3000명이 넘는 지원자가 몰렸다는 후문이다.

특히 이번 프로그램은 협력사 취업과 연계되기에, 구직자 선발 과정에서 협력사 수요를 사전에 파악해 맞춤형 인재 확보에 초점을 맞췄다. 이번 모비우스 부트캠프에는 총 40개 협력사가 참여했다.

이들 교육생들은 앞으로 6개월간 모빌리티에 특화된 SW 교육을 받게 된다. 현대모비스는 다양한 모빌리티 사업 분야에서 축적한 SW 역량을 바탕으로 실무 중심 커리큘럼, 현업 프로젝트 기반 실습 교육 등을 편성했다. 이를 통해 현장 즉시 투입이 가능한 실전형 인재를 양성한다는 방침이다.

그동안 현대모비스는 SW 알고리즘 경진대회, SW 해커톤 대회 등 다양한 SW 인재 육성 프로그램을 활발히 진행해왔다. 이를 바탕으로 차세대 차량용 반도체와 SDV(소프트웨어 중심 자동차) 솔루션 등 모빌리티 분야 선도 기술 경쟁력을 갖춘다는 전략이다.

현대모비스 '모비우스 부트캠프 1기' 발대식에서 이규석 사장(사진 맨 앞줄)을 비롯한 참가자들이 단체 기념 촬영을 하고 있다. 현대모비스 제공





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



