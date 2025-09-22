IPO 세미나부터 VC 매칭까지…중진공, '밸류업 데이' 개최

상장 준비와 투자유치 한자리서 지원

IR 피칭·일대일 상담 등 실무형 프로그램

"지역 혁신기업 성장 기회 확대"

중소벤처기업진흥공단은 지난 19일 서울 강남구 팁스타운에서 기업공개(IPO) 및 투자설명회(IR)에 관심 있는 중소기업 20개사를 대상으로 'Kosme 밸류업 데이'를 진행했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 그동안 별도로 진행되던 IPO 전략 세미나와 IR 마트를 연계해 상장 준비와 투자 유치를 위해 필요한 정보를 동시에 제공하기 위해 마련됐다.

중소벤처기업진흥공단은 19일 서울 강남구 팁스타운에서 기업공개(IPO) 및 투자설명회(IR)에 관심 있는 중소기업 20개사를 대상으로 'Kosme 밸류업 데이'를 진행했다. 중소벤처기업진흥공단 AD 원본보기 아이콘

이날 중진공은 한국거래소, IBK투자증권, 한국벤처투자 등 유관 기관과 함께 실무적으로 필요한 전문지식과 정책·제도적 시사점을 제공했다. 구체적으로 ▲한국거래소의 IPO 시장 동향 및 상장심사 사례 강의 등 전략세미나 ▲IBK투자증권의 상장 실무 절차·유의사항 안내 ▲KOSME IR마트 참여기업 피칭 ▲민간 투자자와 기업의 일대일 상담 등으로 구성됐다.

KOSME IR마트에는 지역 균형 성장을 지원하기 위해 지방시대 ·지역혁신 벤처펀드 운영 벤처캐피털(VC)이 참여했다. 발표 기업 또한 제주·부산·대전·대구 등 비수도권 유망기업들로 구성됐다. 기업들이 투자자와 직접 만날 수 있는 장을 마련함으로써 비수도권 기업의 성장 기회 확대라는 의미도 더했다.

목태균 중진공 융합금융처장은 "이번 행사는 기업들이 상장과 투자유치 준비 과정에서 전문가와 투자자를 한자리에서 만나 교류할 기회를 제공한 점에서 의미가 있다"며 "수요 기반의 후속 지원 확대를 통해 투자 유치 희망 기업이 실질적 성과를 낼 수 있도록 지원하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>