본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

성동구 "성수역 안전 빨간불, 2번 출입구 보행환경 개선 착수"

김민진기자

입력2025.09.22 09:16

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성수역 출입구 신설 지연에 따른 안전관리 조치
정원오 “안전사고 매우 우려되는 상황”

서울 성동구(구청장 정원오)는 성수역 2번 출입구의 보행환경 개선을 위해 횡단보도 이전, 신호등 신설 등 본격적인 정비 공사에 나선다. 이는 지난해 성수역 3번 출입구 혼잡과 안전사고 위험이 사회적 쟁점으로 떠오르며 성동구가 잇따라 추진하는 보행환경 개선책의 일환이다.

현재 성수역 2번 출구 앞 모습. 성동구 제공.

현재 성수역 2번 출구 앞 모습. 성동구 제공.

AD
원본보기 아이콘

성수역 일대는 지식산업센터와 대형 기업이 밀집해 일일 승하차 인원이 10만명에 달하며, 2번 출입구 역시 보행자 급증으로 안전사고 우려가 꾸준히 제기돼 왔다. 성동구는 지난해부터 기술 검토 및 실무 논의를 거쳐 올해 3월 교통안전심의위원회, 4월 서울경찰청 심의, 서울시와 협업해 사업 예산과 행정안전부 특별교부세 2억원을 확보하며 사업 기반을 마련했다.


주요 개선 내용은 기존 고원식 횡단보도 이전, 차량·보행자 신호등 신설, 보행자 방호울타리 및 색깔 유도블록 추가, 교통표지 및 노면표시 정비 등이다. 또한 인근 가판대·화단 이전과 가로수 제거 등 보행안전을 위한 각종 위험요소 제거도 함께 이루어진다.

공사는 10월부터 시작해 11월 중 완료될 예정이며, 성수역 2번 출입구 앞 인파 밀집을 예방하고 보행자 안전을 크게 강화할 것으로 기대된다.


정원오 성동구청장은 “성수역을 찾는 국내외 방문객이 하루하루 늘고 있는 상황에서 안전대책 없이 지켜만 보고 있기에는 안전사고가 매우 우려되는 상황”이라며, “성수역 2번 출입구 보행환경 개선 또한 신속하게 추진해 성수역 이용객들의 안전을 최대한 확보할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

성과급 양극화…대기업 18만원 오를 때 중기 9000원 올라

새로운 이슈 보기