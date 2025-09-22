신세계百 의정부점, 여성패션관 리뉴얼…"개장 13년만 최대 규모"

1500평 규모 새단장…영패션 브랜드 강화

젊고 감각적인 인테리어

브랜드 수 줄이고 단일 매장 규모 20% 확대

10% 할인 쿠폰 제공 등 25일까지 프로모션

신세계백화점 의정부점. 신세계백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 리뉴얼(개보수)은 2012년 의정부점 개점 이후 13년 만에 진행하는 최대 규모로 면적만 4959㎡(약 1500평)에 달한다. 핵심은 최신 트렌드를 반영한 '영패션' 브랜드를 대폭 강화한 것이다. 최근 3년간 의정부점 인근에 4만2000세대 규모의 신축 아파트가 잇따라 입주하면서 2030세대 신혼부부와 1인 가구가 크게 늘어난 데 따른 전략적 변화라고 회사 측은 설명했다.

리뉴얼을 통해 총 50여개 브랜드를 재편했다. 특히 경기 북부 상권 최초로 선보이는 영패션 브랜드가 대거 입점했다. 대표적으로 최범석 디자이너의 모던 캐주얼 브랜드 '제너럴 아이디어', 연예인 공항 패션으로 잘 알려진 '아티드', 마뗑킴·제이청·드파운드 등을 선보이는 편집숍 '하고하우스' 등이 새롭게 문을 열었다.

국내 SPA(제조·유통 일괄) 브랜드 '에잇세컨즈'는 496㎡(약 150평) 규모의 메가숍으로 들어섰다. 또 독일 3대 커피 브랜드인 '보난자커피'도 의정부점에 첫선을 보인다. 리뉴얼 이후 브랜드 수는 기존 60여개에서 50여개로 줄였으나 단일 매장 규모는 평균 20% 이상 확대했다.

개장 이후 13년 만에 리뉴얼을 단행한 신세계백화점 의정부점 여성패션 전문관 내부. 신세계백화점 제공 원본보기 아이콘

오는 25일까지는 리뉴얼을 기념한 프로모션이 진행된다. 우선 신규 입점 브랜드에서 10만원 이상 구매 시 1만원 할인 쿠폰을 증정하고, 30만원, 60만원, 100만원 이상 구매 시 7%를 신백 리워드도 제공한다. 인스타그램 계정에 리뉴얼을 진행한 5층 브랜드 매장이나 층 전경 사진을 해시태그(#신세계의정부점, #5층영패션, #리뉴얼오픈)와 함께 올리면 '보난자커피' 이용권을 증정한다.

이 밖에 신세계백화점 애플리케이션 커뮤니티 페이지인 '슬·의·생(슬기로운 의정부 생활)'에 총 4개의 제시어(신세계/의정부/영패션/리뉴얼) 중 하나로 삼행시를 남기면 추첨을 통해 영화 관람권, 베이커리·커피 교환권, 식음(F&B) 할인 쿠폰 등도 제공한다.

이용환 신세계백화점 의정부점장은 "이번 리뉴얼로 신세계 의정부점은 경기 북부 상권의 새로운 패션 중심지로 도약하게 됐다"며 "앞으로도 젊은 고객들의 눈높이에 맞춘 차별화된 브랜드와 감각적인 공간을 선보이며 지역 대표 쇼핑 랜드마크로 자리매김하겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



