본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

서울 강서구, 현장 용역업체 90곳과 안전 실천 서약

김민진기자

입력2025.09.19 21:06

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안전한 사업장 조성 위한 실천 의지 표명
"현장 안전수칙 준수, 비상한 각오 다져야"

서울 강서구(구청장 진교훈)는 19일 구청에서 '현장업무 안전 실천 서약식'을 열고 안전사고 없는 사업장 조성을 위한 실천 의지를 다졌다.


구는 18일 청소 용역업체 종사자 사망 사고가 발생함에 따라 안전한 사업현장을 조성하겠다는 결연한 의지를 다지기 위해 이 자리를 마련됐다. 서약식에는 청소, 공원녹지, 도로, 하수, 공공시설 등 구의 현장 업무를 처리하는 용역업체 대표자 및 관계자 90여 명이 참석했다.

진교훈 서울 강서구청장(정면 가운데)이 19일 강서구청에서 '현장업무 안전 실천 서약식'을 열고 안전수칙의 중요성을 강조하고 있다. 강서구 제공.

진교훈 서울 강서구청장(정면 가운데)이 19일 강서구청에서 '현장업무 안전 실천 서약식'을 열고 안전수칙의 중요성을 강조하고 있다. 강서구 제공.

AD
원본보기 아이콘

진 구청장을 비롯한 참석자들은 서약서에 서명하며 산업재해 예방을 위한 실천 의지를 함께 다졌다. 서약서에는 강서구민과 종사자의 생명 및 안전 최우선, 안전보건관리체계 구축으로 안전한 사업장 조성, 현장 안전수칙 준수, 안전문화 확산을 위한 전직원 안전교육 지속 실시 등 안전보건 의무이행을 위한 실천 항목이 담겼다.

서약식에 이어 현장에서 발생할 수 있는 사례를 중심으로 산업재해 예방 교육도 진행됐다.


진 구청장은 "안타까운 사고가 발생해 구청장으로서 너무나 참담한 마음"이라며 "구에서는 지금의 상황을 매우 엄중하고 비상하게 인식하고 있고, 유사사고 재발방지를 위해 안전한 사업 현장 조성에 각고의 노력을 다하겠다"고 말했다.


진 구청장은 "안전사고는 현장에서 조금의 미흡한 점이 있거나 경계심을 늦추면 언제든지 발생할 수 있다"며 "현장 안전수칙의 중요성을 다시금 확인하고 이를 지키기 위한 비상한 각오를 새롭게 다져야 한다"고 강조했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

"감기 아닐지도…" 10월부터 유행하는 '이 감염병'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

"출근길 첫 차가 11시라고?"…'오세훈표' 한강버스 엇갈린 반응

與 만난 MBK, 매수자 결정 때까지 홈플러스 폐점 않기로

새로운 이슈 보기