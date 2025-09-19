황병우 iM금융지주 회장, 한국 대표로 'UNGC 리더스 서밋' 참여

황병우 iM금융지주 iM금융지주 139130 | 코스피 증권정보 현재가 14,350 전일대비 40 등락률 +0.28% 거래량 337,780 전일가 14,310 2025.09.19 14:13 기준 관련기사 iM금융, '회사 사랑하기' 캠페인 진행iM금융, 지역 상생 위해 경북 영천 찾아황병우 iM금융 회장 "하나로 움직여 게임 체인저돼야" 전 종목 시세 보기 close 회장이 한국 대표로 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 글로벌 ESG 행사에 초청받아 지속가능금융 실천을 위한 글로벌 협력을 다지고 환경·사회·지배구조(ESG) 위상 제고에 나선다.

iM금융지주가 오는 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 UNGC가 주최하는 'UN Global Compact Leaders Summit 2025'에 참여한다고 밝혔다.

이 회의는 지속가능한 미래를 위한 글로벌 리더들의 협력과 실천을 촉진하는 UNGC 최대의 국제회의로, 올해 UNGC 설립 25주년을 맞아 그간의 여정을 돌아보고, '2030 지속가능발전목표(SDGs)' 달성을 위한 네트워킹이 이뤄질 예정이다.

지난 6월 iM금융지주가 주최한 'Global ESG Conference' 행사에서 황병우 회장이 환영사를 하고 있다. iM금융지주

황병우 회장은 올해 4월 ESG 경영 리더십을 대외적으로 인정받아 UNGC 한국협회 이사로 공식 선임됐으며, 한국 대표로 UNGC 글로벌 서밋에 참여하게 됐다.

황 회장은 "iM금융그룹은 그동안 국내외 주요 ESG 평가 및 언론기관으로부터 우수한 평가를 받았을 뿐만 아니라 한국협회 리드 그룹에 선정되는 등 ESG 선도 금융기관의 역할을 다하고 있다"며 "한국 대표로 UNGC 글로벌 서밋에 참여하는 만큼 각국 ESG 리더들과 글로벌 협력을 다지고, 지속가능금융 달성을 위한 인사이트를 제고해 나갈 것"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



