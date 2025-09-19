본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

황병우 iM금융지주 회장, 한국 대표로 'UNGC 리더스 서밋' 참여

오규민기자

입력2025.09.19 14:17

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

황병우 iM금융지주 회장이 한국 대표로 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 글로벌 ESG 행사에 초청받아 지속가능금융 실천을 위한 글로벌 협력을 다지고 환경·사회·지배구조(ESG) 위상 제고에 나선다.


iM금융지주가 오는 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 UNGC가 주최하는 'UN Global Compact Leaders Summit 2025'에 참여한다고 밝혔다.

이 회의는 지속가능한 미래를 위한 글로벌 리더들의 협력과 실천을 촉진하는 UNGC 최대의 국제회의로, 올해 UNGC 설립 25주년을 맞아 그간의 여정을 돌아보고, '2030 지속가능발전목표(SDGs)' 달성을 위한 네트워킹이 이뤄질 예정이다.

지난 6월 iM금융지주가 주최한 ‘Global ESG Conference’ 행사에서 황병우 회장이 환영사를 하고 있다. iM금융지주

지난 6월 iM금융지주가 주최한 ‘Global ESG Conference’ 행사에서 황병우 회장이 환영사를 하고 있다. iM금융지주

AD
원본보기 아이콘

황병우 회장은 올해 4월 ESG 경영 리더십을 대외적으로 인정받아 UNGC 한국협회 이사로 공식 선임됐으며, 한국 대표로 UNGC 글로벌 서밋에 참여하게 됐다.


황 회장은 "iM금융그룹은 그동안 국내외 주요 ESG 평가 및 언론기관으로부터 우수한 평가를 받았을 뿐만 아니라 한국협회 리드 그룹에 선정되는 등 ESG 선도 금융기관의 역할을 다하고 있다"며 "한국 대표로 UNGC 글로벌 서밋에 참여하는 만큼 각국 ESG 리더들과 글로벌 협력을 다지고, 지속가능금융 달성을 위한 인사이트를 제고해 나갈 것"이라고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

압색 당한 국힘, "조희대 의혹, 고발·손배" 맞불…민생협의 순연

한강버스 운항 첫날 '만석' 행진… 4300명 탔다

새로운 이슈 보기