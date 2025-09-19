엘앤케이바이오메드, 세계흉벽학회(CWIG) 참가

엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 8,815 전일대비 5 등락률 +0.06% 거래량 21,741 전일가 8,810 2025.09.19 09:05 기준 관련기사 엘앤케이바이오, 2분기 매출 113억·영업이익 17억엘앤케이바이오, 국산 척추 임플란트 최초 美 보훈병원서 수술엘앤케이바이오메드, GSC 2025서 높이확장형 케이지 선보여 전 종목 시세 보기 close 메드 미국 법인 이지스메디텍(INC)은 지난 17일부터 일본 나가노에서 개최된 세계흉벽학회(CWIG)에 참가해 흉벽기흉(오목가슴) 임플란트 '팩투스'를 적극 홍보했다고 19일 밝혔다.

세계흉벽학회는 매년 전 세계 흉부외과 및 소아외과, 성형외과 전문의들이 참여해 선천성 흉벽기형(오목가슴, 새가슴 등) 치료와 흉벽 절제·재건술 관련 연구를 공유하는 권위 있는 국제 학술대회다. 엘앤케이바이오메드는 지난해에 이어 2년 연속 참가하며 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있다.

엘앤케이바이오의 미국 법인 이지스메디텍은 단독 부스로 참가해 병원 의료진 및 담당자들과의 미팅을 통해 오목가슴 임플란트 '팩투스'를 적극 홍보했다.

일본 내 오목가슴 임플란트 시장 점유율 1위 의료기기 유통사인 솔브사와 협력해 참가 의료진이 제품을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공했다. 솔브사는 현장에서 '팩투스' 기구의 주요 컴포넌트 조립, 해체 절차와 사용법을 실습할 수 있는 교육형 실습 세션(Dry Lab)을 진행했다.

엘앤케이바이오 관계자는 "현장에서 제품에 대한 직접 피드백을 받을 좋은 기회로, 이후 당사는 전문가들의 의견을 수렴해 제품을 한층 더 업그레이드할 예정이다"라고 말했다.

지난해 자체 개발을 완료한 '팩투스'는 미국·중국 등 흉벽기형 수술 권위자들의 임상 자문과 엘앤케이의 척추 임플란트 개발 노하우를 접목해 만든 차세대 임플란트다. 다양한 수술 테크닉을 모두 커버할 수 있도록 설계한 통합형 시스템으로 수술 난이도를 낮추고 편의성을 극대화한 것이 특징이다.

'팩투스'는 지난 4월 미국 FDA 승인을 획득했으며, 6월 말에는 태국 허가 신청을 완료했다. 현재 미국 시장에서 높은 관심과 수요 속에 안정적으로 공급하고 있다. 올 상반기 매출은 지난해 연간 매출을 이미 초과 달성했다.

엘앤케이바이오 관계자는 "학회 현장에서 의료진들이 직접 제품을 체험하고 긍정적인 평가를 한 것은 글로벌 경쟁력을 입증하는 계기였다"고 설명했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



