현대차, 친환경車·현지화로 美 관세 파고 넘는다(종합)

무뇨스 "美 관세 합의 시급"

2030년 글로벌 판매 555만대

하이브리드 라인업 18종으로

美 현지 생산 비중 두 배 확대

中자율주행 '모멘타' 인수 추진

호세 무뇨스 현대자동차 최고경영자(CEO·사장)가 한국산 자동차의 미국 관세를 15%로 낮추는 조속한 합의를 촉구하며 한·미 무역 협상의 조기 타결 필요성을 강조했다. 그는 관세 부담과 인력 규제, 전기차 보조금 축소 등 악재에도 불구하고 향후 5년간 투자 금액을 77조3000억원으로 7조원가량 늘리고 미국 현지 생산 비중도 두 배 확대하는 등 공격적인 경영을 이어가겠다는 의지를 나타냈다. 중국 자율주행기업을 인수하겠다는 입장도 처음 내놨다.

무뇨스 사장은 18일(현지시간) 뉴욕 맨해튼 '더 셰드'에서 글로벌 투자자 대상 '2025 CEO 인베스터데이'를 개최하고 이같이 밝히면서 "한미 양국 정부가 빠르게 자동차 관세 관련 합의에 도달하길 바란다"고 말했다. 이어 "올해와 내년 계획을 세우고 강력한 성과를 낼 수 있는 그림을 보여주고 싶다"고 강조했다.

(사진 설명) 호세 무뇨스 현대자동차 대표이사(CEO)가 '2025 현대차 CEO 인베스터 데이'에서 발표하고 있다. 현대차 제공 AD 원본보기 아이콘

미국은 지난 4월부터 외국산 자동차에 25%의 품목별 관세를 부과하고 있다. 일본산 자동차는 미·일간 합의로 15%로 낮아졌지만 한국은 7월 말 15% 인하에 합의했음에도 후속 협상에서 이견을 좁히지 못하며 여전히 25%를 적용받고 있다.

관세 불확실성을 반영해 현대차는 올해 영업이익률 가이던스를 6~7%로 기존 대비 1%포인트 낮춰 잡았다. 올해 투자 계획도 기존보다 8000억원 줄어든 16조1000억원으로 하향 조정했다. 무뇨스 사장은 "오늘 제공한 실적 전망은 25% 관세율을 기준으로 한 것"이라며 "만약 관세가 15%로 내려온다면 가이던스 충족이 한층 쉬워질 것"이라고 말했다.

중장기 투자 계획의 시계도 짧아졌다. 지난해 10년 단위로 발표하던 계획을 올해는 5년 단위로 줄여 제시했다. 방망이를 짧게 잡고 시장 불확실성에 보다 기민하게 대응하겠다는 의지로 읽힌다. 5년 단위(2026~2030년) 투자 금액은 77조3000억원으로 7조원가량 늘렸다.

대규모 투자는 친환경차 라인업 확대와 글로벌 생산 기지 확대에 쓰일 예정이다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 5,000 등락률 -2.29% 거래량 446,181 전일가 218,500 2025.09.19 11:02 기준 관련기사 [일문일답]현대차 "美 투자 늘린다"…친환경·현지화로 돌파'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세10살된 현대차 고성능 'N'…"2030년까지 7종 이상 출시" 전 종목 시세 보기 close 는 2030년까지 글로벌 시장에서 555만대를 팔겠다는 판매 목표를 유지했다. 풀하이브리드(HEV)와 주행거리 연장형 전기차(EREV) 등 친환경 신차를 늘리면서 하이브리드 라인업을 지금보다 2배 이상 늘린 18종으로 확대한다.

또 생산 현지화를 위해 2030년까지 글로벌 생산 능력을 120만대 추가로 확보한다. 국내 울산 신공장을 비롯해 미국과 인도, 주요 신흥시장의 CKD(반조립제품) 공장을 첨단 혁신 공장으로 탈바꿈해 현지화 비중을 늘리고 생산성을 높인다는 전략이다.

최대 판매 시장인 미국에 대한 투자도 꾸준히 이어간다. 현대차그룹은 향후 4년간 미국에 260억달러 투자 계획을 밝힌 바 있으며, 이를 통해 현재 40% 수준인 현지 생산 비중을 80%까지 늘린다. GM과의 협력을 통해 2030년 이전까지 중형 픽업트럭을 북미 시장에 선보인다. 무뇨스 사장은 "관세와 상관없이 성공한 시장에서의 전략은 현지화였다"며 "미국 생산 확대로 한국 공장 공동화에 대한 우려가 있는데 우리는 울산 공장의 생산능력을 오히려 높이고 있다. 생산의 이전이 아니라 성장"이라고 강조했다.

경쟁이 치열해지는 자율주행 시장에 대해선 "중국의 선도적인 자율주행 기업인 '모멘타' 인수 기회를 노리고 있다"며 자체 개발과 인수합병(M&A), 외부 협업 등의 다양한 전략을 동시에 추진하고 있다고 언급했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>