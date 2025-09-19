현대로템, 美 현지 첫 철도 전장품 공장 준공

전장품 생산·시험 및 후속 사업까지

바이 아메리카' 정책 신속 대응

현대로템이 미국 현지에 처음으로 철도 차량용 전장품(전기·전자 장비) 생산 거점을 마련하며 북미 시장 공략에 박차를 가한다.

18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 리버사이드시에서 진행된 '현대로템 스마트 일렉트릭 아메리카(HRSEA)'전장품 공장 준공식 기념사진. 왼쪽부터 로스앤젤레스(LA)메트로 철도차량 사업 총괄과 마이크 퓨트렐, 제스 몬테스 리버사이드시 행정시장, 이용배 현대로템 대표이사 사장, 척 콘더 리버사이드시 시의원, 김영완 주미 LA 총영사. 현대로템 AD 원본보기 아이콘

현대로템은 미국 캘리포니아주 리버사이드에서 현지 철도차량 전장품 생산 공장인 '현대로템 스마트 일렉트릭 아메리카(HRSEA)'의 준공식을 개최했다고 19일 밝혔다. 이번 준공식에는 현지 시행청인 로스앤젤레스(LA)메트로와 리버사이드 주요 인사, 주미 LA 총영사, 현대로템 및 협력업체 임직원 관계자 등이 참석했다.

약 8500㎡(약 2600평) 규모의 부지에 건설된 HRSEA는 현지에 납품되는 철도차량의 주요 전장품(추진제어장치, 견인전동기, 보조전원장치) 공급을 위해 설립됐다. 이 공장에서는 전장품 생산과 시험이 이뤄질 뿐만 아니라 현지 사후 고객서비스(CS) 관리와 신규 전장품 관련 후속 사업까지 함께 진행된다.

이용배 현대로템 대표이사 사장은 이날 기념사를 통해 철도 산업에서 품질은 절대로 '타협할 수 없는 가치'라며 "HRSEA 공장은 이 같은 우리의 신념을 미국 현지에서 실현하는 중요한 출발점이 될 것"이라고 강조했다. 이 사장은 "리버사이드시의 고용 창출과 경제 활성화에 기여하며 캘리포니아 지역 사회와 함께 미래로 나아가길 기대한다"고 말했다.

현대로템 전장품 공장이 미국 시장에 최초로 설립되면서 증가하는 미국 철도 수요에 발맞춰 안정적으로 현지 사업을 수행하고 확장하기 위한 발판이 마련됐다. 미국 연방정부는 인프라나 철도 관련 프로젝트에 자금을 지원할 경우 일정 비율 이상의 미국산 자재·부품 사용을 의무화하는 '바이 아메리카(Buy America)' 정책을 시행하고 있다. 해외 기업이 미국 시장에 진출하고 경쟁력을 유지하기 위해서는 현지 생산 거점 구축이 필수적이다.

이에 따라 현대로템은 HRSEA를 통해 미국 주요 철도 운영기관의 사업 수요에 적극적으로 대응할 수 있을 것으로 보고 있다. 국내 협력업체(VCTech, JKA)와 동반 진출해 현지에서 직접 부품을 생산하는 만큼 더욱 빠르고 안정적인 공급망 확보로 향후 미국 내 신규 철도 프로젝트에서 경쟁 우위를 점할 수 있을 것으로도 기대된다.

특히 HRSEA에서 생산될 전장품들은 모두 현대로템의 핵심 기술과 노하우가 집약된 주요 장치라는 점에서 적극적인 현지화 의지가 드러난다. 추진제어장치와 견인전동기는 철도차량의 추진력과 제동력을 제어해 가감속을 조절하는 역할을 수행하고, 보조전원장치는 각종 서비스 기기에 전력을 전달하는 중요한 장치다.

현대로템은 앞으로 2028년 LA올림픽과 패럴림픽을 전후해 미국에서 대규모 철도 인프라 수요가 집중될 것으로 예상되는 만큼 HRSEA를 중심으로 북미 시장 네트워크를 더욱 강화할 계획이다.

앞서 현대로템은 지난해 1월 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 카운티 교통국(LACMTA)으로부터 LA메트로 전동차 사업을 수주했으며 2006년 캘리포니아 2층 객차와 플로리다 2층 객차, 필라델피아 전동차 사업을 수주했다. 2008년과 2010년에는 각각 보스턴 2층 객차와 덴버 전동차 사업을, 2019년과 지난해에는 보스턴 2층 객차 추가 사업을 확보하는 등 미국에서 꾸준한 실적을 쌓고 있다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>