학생선수 폭력 피해, 지난해에만 1141건… 절반이 '초등학생'

교육부 2022~2024 실태조사 결과

저학년일수록 선수 폭력 문제 심각

부실한 후속조치… 징계완료 '7%'

초·중·고교 학생선수들의 폭력 피해가 매년 증가하고 있는 것으로 나타났다. 특히 피해 사례 절반이 초등학교에서 확인돼 근본적인 대응책이 필요한 상황이다.

19일 국회 교육위원회 소속 백승아 더불어민주당 의원이 교육부로부터 제출받은 '2022~2024년 학생선수 폭력피해 실태조사 결과' 자료에 따르면, 지난해 학생선수의 폭력피해 응답은 총 1141건으로 집계됐다.

피해 응답 건수는 2022년 923건, 2023년에는 1042건으로 최근 3년간 꾸준히 늘었다. 피해자들이 지목한 폭행 가해자 수 역시 2022년 948명에서 2023년 1247명, 2024년 1384명으로 계속 늘었다.

눈에 띄는 점은 전체 피해 응답 건수의 절반이 초등학교(56.7%)에 몰린 점이다. 중학교는 34.6%, 고등학교는 8.7%였다. 최근 3년간 초등학교에서 폭력 피해가 계속 증가한 반면 고등학교에서는 감소세를 보여 저학년일수록 폭력 문제가 심각한 것으로 확인됐다. 백승아 의원은 "학교생활 초기 단계인 초등학교급의 비율이 높아지는 추세는 우려스러운 부분"이라며 "원인에 대한 정밀한 분석과 즉각적인 대응 방안 마련이 필요하다"고 강조했다.

피해 응답자의 성별 비율을 보면 남학생 78.3%, 여학생 21.7%였다. 소속별로는 학교 소속이 59.8%, 개인(사설) 소속이 40.2%였다. 가해 주체는 '학생 간'이 78.2%로 가장 많았고 지도자 8.3%, 교사 0.9% 순이었다.

문제는 부실한 후속 조치다. 지난해 학생선수 폭행 가해자(1384명)에 대한 징계를 완료한 경우는 107건(7.7%·1건 처리 중)에 그쳤다. 나머지 1277건(92.3%)에는 모두 '조치 불요'(조치가 필요하지 않음) 판단이 내려졌다. '조치 불요'는 2022년 811건(85.5%), 2023년 1096건(87.9%)으로 증가세를 보였다. 교육부 분류상 '조치 불요'는 ▲오기입 ▲조사결과 학교폭력 사안이 아닌 경우 ▲실태조사 전 조치완료 등에 해당한다.





