SK이노베이션 후원 '제9회 GMF' 성황리 개최…발달장애인 음악축제

객석 조기 매진…대표적 무대로 자리매김

'그린앙상블' 팀 대상 수상…상금 1천만원

참가팀 전문 음악인 자립 및 성장 지원 약속

국내 최대 발달장애인 음악 축제인 'GMF(Great Music Festival)'가 성황리에 열렸다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 106,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 106,700 2025.09.19 개장전(20분지연) 관련기사 "에너지·환경 해법 '시민과 함께'"…SK이노베이션 E&S, '아임인부산 DAY' 개최SK이노베이션, LG전자와 'AI 데이터센터' 전력·냉각 잡는다"이차전지, 미국·유럽 시장 리스크 커진다"[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close 은 전날인 18일 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 열린 제9회 GMF가 1000석 규모 객석을 가득 채운 가운데 발달장애인 연주팀 6개 팀이 본선 무대에 올라 열띤 경연을 펼쳤다고 19일 밝혔다. GMF는 2017년부터 SK이노베이션이 후원하고 하트-하트 재단이 주관해온 행사로, 지금까지 290개 팀 3000여명의 발달장애인 뮤지션이 참여하며 대표적 음악 축제로 자리 잡았다. 본선 진출팀들은 2개월간 집중 레슨을 거쳐 무대를 준비했다.

18일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제9회 GMF에서 수상자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. SK이노베이션 AD 원본보기 아이콘

대상은 '그린앙상블'이 차지해 문화체육관광부 장관상과 상금 1000만원을 받았다. 최우수상은 '앙상블 라비앙클', 우수상은 '아리아 포맨'과 '다소니챔버오케스트라', 장려상은 '헬리오스 현악앙상블'과 '미라클앙상블'이 각각 수상했다. 본선 6개 팀에는 총 2100만원의 상금과 트로피가 돌아갔다.

GMF는 단순한 경연을 넘어 발달장애인들이 음악을 통해 진학, 취업, 창업 등 자립의 길을 넓히는 장으로 기능하고 있다. 역대 수상팀 가운데는 예술대학 진학, 국내외 오케스트라 협연, 전국 순회공연, 사회적협동조합 설립 등 전문 음악인으로 성장한 사례도 잇따랐다.

SK이노베이션과 하트-하트 재단은 오는 11월 헝가리 부다페스트에서 '제2회 GMF in Hungary'를 개최할 예정이다. 앞서 2023년에는 미국 조지아주 애틀랜타에서 글로벌 무대를 연 바 있다.

안준현 SK이노베이션 커뮤니케이션 본부장은 "GMF는 발달장애인들이 전문 음악인으로 성장할 기회의 장"이라며 "앞으로도 발달장애인의 자립과 사회적 가치 확산을 위해 지속 지원할 것"이라고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>