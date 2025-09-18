[내일 날씨] 광주·전남 흐리고 비…20~60㎜ 예상

비가 내린 지난 16일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

19일 광주·전남은 종일 흐린 날씨 속에 20~60㎜의 비가 내릴 것으로 예보됐다.

광주지방기상청에 따르면 동해북부 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들다가 오후부터 모레(20일)까지 서해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받겠다. 예상 강수량은 20~60㎜ 수준이다.

아침 최저기온은 18~21도, 낮 최고기온은 27도까지 오르겠다. 서해와 남해 앞바다의 물결은 1.5ｍ로 일겠으며, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.

기상청 관계자는 "비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠다"면서 "차량 운행 시 감속 운행하여 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 교통안전에 유의해달라"고 당부했다.





