"해양수도 위상 만들자"… 부산상의, 전재수 해수부장관 초청 간담회

전재수 해양수산부장관이 부산상공회의소를 찾아 해수부 이전에 따른 해양수도 비전을 그려보는 상공인과의 만남을 진행했다.

부산상공회의소(회장 양재생)는 18일 오전 11시 30분 상의홀에서 전재수 해양수산부 장관 초청 지역 상공인 간담회를 열었다고 알렸다.

이번 자리는 전 장관 취임 이후 부산 상공계와의 첫 공식 만남으로 김혜정 부산지방해양수산청장, 이현 해양수산부 정책보좌관, 양재생 회장을 비롯해 상의 회장단과 의원 등 60여명이 참석했다.

간담회에서 해양수도 부산의 위상 강화를 위한 핵심 현안과 함께 글로벌 경기 불확실성 속 지역 기업의 애로 사항이 논의됐다. 상의는 해수부 기능 강화, 북극항로 개척, 해사전문법원 설립, HMM 본사 부산 이전 등 4대 현안을 전달했다.

부산상의는 해수부 연내 이전이 국정과제에 포함된 만큼 부산이 해양수도로서 제 기능을 하기 위해서는 기능 확대와 북극항로 개척, 해사법원 본원 유치가 필요하다고 건의했다. 정부 지분이 70% 이상인 HMM의 본사를 부산으로 옮겨야 한다는 입장도 밝혔다. 일부 기업인들은 "HMM 매각이 추진되는 만큼 이번 기회에 본사 이전을 매각 조건에 포함해야 한다"고 주장했다.

기업 애로와 관련해 최근 부산의 공시지가가 전국 평균을 크게 웃돌아 중소·중견 수리조선사의 부담이 커지고 있다며 공유수면 점·사용료 감면 제도를 법률로 마련해 달라고 요청했다. 또 부산항 입항 선박의 수리 신고·허가를 24시간제로 확대하고 부산항 국제여객터미널 면세점 임대료 50% 감면을 2027년 7월까지 연장해 달라는 의견도 나왔다.

양재생 부산상의 회장은 "부산경제는 침체 그림자를 걷어내고 글로벌 해양수도로서 새로운 역할을 부여받고 있다"며 "해수부 이전을 마중물 삼아 북극항로 전초기지 구축, HMM 본사 이전 등을 차질 없이 추진할 수 있도록 적극 지원해 달라"고 말했다.

전재수 장관은 "올해 해수부 부산 이전을 완료하면 내년은 해양수도 원년을 맞이하게 된다"며 "북극항로 시대에 대비해 주요 정책 과제를 중점적으로 추진해 더 많은 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 답했다.





