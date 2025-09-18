조좌진 롯데카드 대표이사가 18일 서울 중구 부영태평빌딩에서 롯데카드 해킹사고와 고객정보 유출에 대한 대국민사과를 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스코스피, 美 금리인하에 외인·기관 순매수 전환 효... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 대국민사과하는 조좌진 롯데카드 대표
2025년 09월 18일(목)
조좌진 롯데카드 대표이사가 18일 서울 중구 부영태평빌딩에서 롯데카드 해킹사고와 고객정보 유출에 대한 대국민사과를 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들
"서울만 생각하면 눈물 줄줄"…한 번 다녀오면 걸린다는 中 MZ들 유행병
"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'
"치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점주의 비결
[속보] 법원, 특검 사건 신속재판 방안 마련…형사25부 법관 추가
"차라리 뚱뚱한 게 낫다"…8만명 대상 조기사망위험 조사해보니
"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니
고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"
"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송
저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…푸드검색 1위 오른 '이것'
안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'