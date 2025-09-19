던롭스포츠코리아, 실전 레슨 포함 젝시오 크루 론칭

국내 골프 업계 최초의 월간 케어형 멤버십

던롭스포츠코리아가 올해 출시한 국내 최초 케어형 맵버십 젝시오 크루가 인기다. 레이디스 크루와 맨즈 크루를 통합해 탄생한 이번 멤버십은 '한 번의 구매, 매달의 케어'라는 콘셉트를 현실로 만든 첫 시도다. 단순한 혜택을 넘어 골퍼들의 일상과 플레이를 매달 케어하고 있다.

젝시오 13 드라이버와 아이언만 있다면 누구나 젝시오가 준비한 혜택을 무료로 누릴 수 있다. 신청 하루 만에 100명이 몰릴 정도로 높은 경쟁률을 보였다. 지난달 안성 골프클럽 Q에서 열린 프로암 라운드 현장은 골프 열기로 뜨거웠다. 최종 선정된 39명은 국내 남녀 프로와 한 팀을 이뤄 18홀을 돌며 실전 레슨을 받았다. 캐디피, 카트비, 그린피를 브랜드가 전액 부담했다. 행사 전 티타임 교류부터 라운드 전후 소통까지 이어졌다. 프로암 라운드는 오는 11월까지 매달 진행된다.

젝시오 크루는 매월 13일 회원들에게 다양한 프리미엄 혜택을 제공한다. 청담 프라이빗센터에서 정밀 스윙 진단과 원포인트 레슨, 30만원 상당의 골프용품 추첨, 여성전용 라운드 프로그램 등이 대표적이다. 젝시오 크루는 단순한 사은품 제공을 넘어, 실제 플레이에 밀접한 프리미엄 혜택으로 차별화된 가치를 전한다.

모든 가입자에게 제공되는 골프라이프 패키지는 전용 웰컴 기프트와 홀인원 축하금 200만원, 제휴 연습장 무료 이용권, 골프장 할인 쿠폰으로 구성돼 있다. 골퍼들의 일상에 직접적인 도움을 준다.

젝시오크루 멤버십은 별도 입회비 없이 공식 홈페이지를 통해 신청 가능하다. 젝시오 13은 전국 던롭스포츠코리아 공식 대리점, 서울 청담 프라이빗센터, 던롭 공식 온라인몰에서 살 수 있다.





