[포토] 구윤철 부총리, FOMC 금리 인하 관련 발언

구윤철 경제부총리가 18일 서울 중구 은행회관에서 열린 확대거시경제금융회의에 참석, 모두 발언을 하고 있다. 이날 회의에 이창용 한은총재는 워싱턴 출장중이라 화상으로 참석했다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>