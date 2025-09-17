본문 바로가기
농협은행, 토스와 '페이스페이' 제휴 서비스 출시

오규민기자

입력2025.09.17 15:28

NH농협은행이 토스 얼굴 인식 기반 간편결제 서비스와 제휴해 '올원×페이스페이'를 출시했다고 17일 밝혔다.


'올원×페이스페이'는 NH올원뱅크 페이스페이 메뉴를 통해 토스 애플리케이션(앱)으로 접속해 얼굴과 결제수단을 등록하면, 카페·음식점 등에서 카드나 휴대폰 없이도 얼굴만으로 결제할 수 있는 서비스다. 위치 정보 기반으로 페이스페이를 이용할 수 있는 주변 매장도 확인할 수 있다.

농협은행, 토스와 '페이스페이' 제휴 서비스 출시
서비스 출시를 기념해 신규 등록 고객 중 선착순으로 1억원 상당의 경품 이벤트를 진행한다. 페이스페이 서비스 등록 후 이벤트 페이지에서 원하는 경품(배달의 민족 모바일상품권, 스타벅스 e카드, 다이소·CU 모바일상품권)을 직접 선택할 수 있다. 농협 계좌 혹은 카드로 결제하면 토스의 기본 3% 적립에 추가 3% 적립 혜택이 제공된다.

농협은행 관계자는 "NH올원뱅크 고객이라면 누구나 올원×페이스페이를 통해 쉽고 편리한 금융 경험을 누릴 수 있게 됐다"며 "앞으로도 생활 금융 플랫폼으로서 고객 편의성과 혜택을 강화하는 서비스를 발굴할 것"이라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

