신한은행, 핸드볼 H리그와 2년간 타이틀 스폰서 계약

신한은행이 2년간 핸드볼 H리그 타이틀 스폰서를 맡는다.

신한은행은 지난 16일 경기도 이천 SK하이닉스 본사에서 한국핸드볼연맹과 협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약으로 신한은행은 2025~2026년 시즌 2년간 '핸드볼 H리그'를 공식 후원한다. 리그 명칭은 '신한 SOL Bank 25-26 핸드볼 H리그'로 확정됐다. 이에 2023년 리그 출범 당시 첫 번째 타이틀 스폰서였던 신한카드에 이어 신한은행이 후원을 이어가게 됐다.

신한은행은 이번 협약을 계기로 현장 이벤트와 팬 참여 프로그램을 확대해 핸드볼 팬들과의 소통을 강화할 계획이다. 스포츠 후원 활동을 통해 고객과 지역사회의 연결을 넓히고, 스포츠 저변 확대에도 기여하겠다는 방침이다.

정상혁 행장은 "건강한 스포츠 문화를 확산하는 데 힘쓰고 있다"며 "오랜 전통을 가진 핸드볼이 더 많은 팬에게 사랑받을 수 있도록 적극적으로 지원할 것"이라고 말했다.

한편 신한금융그룹은 2023년부터 대한민국 핸드볼 국가대표팀 공식 후원사로 활동하고 있으며, 대한핸드볼협회와 '핸볼 페스티벌'을 개최하는 등 유소년 육성에도 힘쓰고 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



