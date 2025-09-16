양평군, '성인문해학습자 백일장 대회' 시화전 다수 수상 쾌거

성인문해교육 경기도·전국문해교육협회 주관

경기 양평군(군수 전진선)은 '2025년 경기도 성인문해교육 시화전'과 '제21회 성인문해학습자 백일장 대회'에서 우수상 1명, 장려상 4명, 늘배움상 1명 등 다수의 수상자를 배출하는 영예를 안았다고 16일 밝혔다.

올해 경기도 시화전은 '문해, 세상이 달라보여요'를 주제로 시화와 엽서 부문 공모를 진행했으며, 도내 총 751명의 학습자가 '배움을 통한 행복, 일상 변화, 디지털 문해교육' 경험을 주제로 한 작품을 출품했다.

양평군에서는 강하면 드림꿈교실의 문** 학습자가 '울 엄마'라는 작품으로 시화 부문 우수상을 수상했으며, 권**(지금, 참말로 좋다/ 양평읍 늘봄교실), 김**(나의 꿈/ 양평읍 미래소망교실), 김**(고향 가는 길/ 단월면 햇빛교실) 학습자가 장려상을 받았다.

한편, 전국문해교육협회가 주최한 '제21회 성인문해학습자 백일장 대회'에서는 양평읍 늘봄교실의 배** 학습자가 문해 2단계 부문에서 장려상을, 차** 학습자가 늘배움상을 수상했다.

전진선 양평군수는 "이번 수상은 배움에 대한 어르신들의 끊임없는 열정이 만들어낸 값진 결실"이라며, "앞으로도 군민들이 지속적으로 배움의 길을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편, 양평군은 비문해 학습자들의 기초 및 생활 문해 능력 향상을 위해 관내 10개 교실을 운영하고 있다. 이 중 양평군 평생학습센터, 용문면 주민자치센터, 강하면 주민자치센터에서는 성인문해교육 학력인정교실을 운영하며, 수료 시 초등학력을 인정받을 수 있다. 성인문해교육에 관심 있는 학습 희망자는 평생학습센터로 문의하거나 방문해 교육과정 상담 후 등록하면 된다.





