본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

양평군, '성인문해학습자 백일장 대회' 시화전 다수 수상 쾌거

이종구기자

입력2025.09.16 13:02

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성인문해교육 경기도·전국문해교육협회 주관

경기 양평군(군수 전진선)은 '2025년 경기도 성인문해교육 시화전'과 '제21회 성인문해학습자 백일장 대회'에서 우수상 1명, 장려상 4명, 늘배움상 1명 등 다수의 수상자를 배출하는 영예를 안았다고 16일 밝혔다.

양평군청 전경. 양평군 제공

양평군청 전경. 양평군 제공

AD
원본보기 아이콘

올해 경기도 시화전은 '문해, 세상이 달라보여요'를 주제로 시화와 엽서 부문 공모를 진행했으며, 도내 총 751명의 학습자가 '배움을 통한 행복, 일상 변화, 디지털 문해교육' 경험을 주제로 한 작품을 출품했다.


양평군에서는 강하면 드림꿈교실의 문** 학습자가 '울 엄마'라는 작품으로 시화 부문 우수상을 수상했으며, 권**(지금, 참말로 좋다/ 양평읍 늘봄교실), 김**(나의 꿈/ 양평읍 미래소망교실), 김**(고향 가는 길/ 단월면 햇빛교실) 학습자가 장려상을 받았다.

한편, 전국문해교육협회가 주최한 '제21회 성인문해학습자 백일장 대회'에서는 양평읍 늘봄교실의 배** 학습자가 문해 2단계 부문에서 장려상을, 차** 학습자가 늘배움상을 수상했다.


전진선 양평군수는 "이번 수상은 배움에 대한 어르신들의 끊임없는 열정이 만들어낸 값진 결실"이라며, "앞으로도 군민들이 지속적으로 배움의 길을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.


한편, 양평군은 비문해 학습자들의 기초 및 생활 문해 능력 향상을 위해 관내 10개 교실을 운영하고 있다. 이 중 양평군 평생학습센터, 용문면 주민자치센터, 강하면 주민자치센터에서는 성인문해교육 학력인정교실을 운영하며, 수료 시 초등학력을 인정받을 수 있다. 성인문해교육에 관심 있는 학습 희망자는 평생학습센터로 문의하거나 방문해 교육과정 상담 후 등록하면 된다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적'…사전예약 10분컷 '라부부' 팝업[르포] "예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

"도저히 끊을 수 없어" 숏츠에 빠진 침팬지…특단 조치 내린 中 동물원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

삼계탕 한 그릇에 1만8000원…서울 외식물가 고공행진

새로운 이슈 보기