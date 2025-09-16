본문 바로가기
광주 북부소방, 심폐소생술·교통사고 구조 시민 표창

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.16 14:48

이웅석씨·김태헌씨 선행 기려

광주 북부소방서가 시민 두 명에게 표창장을 수여했다. 심폐소생술로 쓰러진 환자를 살린 이웅석(43) 씨와 교통사고 현장에서 운전자와 동승자를 구조한 김태헌(52) 씨가 그 주인공이다.

좌측부터 교통사고 현장에서 운전자와 동승자를 구조한 김태헌씨와 심폐소생술로 환자의 생명을 구한 이웅석씨가 광주북부소방서로부터 표창장을 받고 기념촬영을 하고 있다. 북부소방 제공

좌측부터 교통사고 현장에서 운전자와 동승자를 구조한 김태헌씨와 심폐소생술로 환자의 생명을 구한 이웅석씨가 광주북부소방서로부터 표창장을 받고 기념촬영을 하고 있다. 북부소방 제공

이 씨는 지난 6월 16일 저녁, 북구 문흥동 산책로에서 쓰러진 50대 환자를 발견하자 곧바로 심폐소생술을 시행했다. 이어 출동한 119구급대에 환자를 인계한 뒤 조용히 자리를 떠났다. 환자는 병원 치료를 마치고 회복했으며, 뒤늦게 이 씨의 선행이 알려져 표창으로 이어졌다.


시내버스 기사이자 북부 의용소방대원으로 활동 중인 김 씨는 지난 8월 18일 밤, 귀가 도중 중앙분리대를 들이받은 승용차를 발견했다. 그는 운전자와 동승자를 안전한 곳으로 옮기고 도로 파편을 치운 뒤 휴대전화 불빛으로 차량을 통제해 2차 사고를 막았다. 경찰 조사 결과 운전자가 음주 상태였던 것으로 드러나, 김 씨는 구조뿐 아니라 음주운전 적발에도 기여했다.

이정홍 119재난대응과장은 "용기 있는 행동으로 소중한 생명을 지켜주신 두 분께 감사드린다"며 "신속한 대처가 안전한 사회를 만드는 밑거름이 됐다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

