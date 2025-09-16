"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

中윈난성 유명 카페 '페니번 버섯' 커피 출시

"은은한 버섯향 위화감 없어"

중국 남서부 윈난성의 한 카페가 지역 특산물인 페니번 버섯을 활용한 커피를 출시해 현지 미식가들의 관심을 끌고 있다.

중국 남서부 윈난성의 유명 카페인 포리프커피가 지역 특산물인 페니번 버섯과 커피를 활용해 페니번버섯 시리즈.

15일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 중국 남서부 윈난성의 유명 카페인 포리프커피는 지역 특산물인 페니번 버섯과 커피를 활용해 페니번 버섯 치즈 아메리카노, 페니번 버섯 오트 밀크 라떼를 선보였다.

페니번 버섯 치즈 아메리카노는 페니번 버섯 가루와 커피, 치즈 크림을 넣고 버섯 모양의 페니번 쿠키를 얹어 만든 게 특징이다. 페니번 버섯 오트밀크 라떼는 커피에 페니번 버섯 가루와 오트밀크를 넣었다. 각 커피의 가격은 컵당 약 23위안(4500원)이다.

중국 남서부 윈난성의 유명 카페인 포리프커피가 지역 특산물인 페니번 버섯과 커피를 활용해 페니번버섯 시리즈.

윈난성에선 매년 6월에서 9월 사이 '야생 버섯 시즌'이 진행되는데 이 기간 맛있는 버섯을 먹기위해 중국 미식가들이 이 지역으로 몰려든다. 가장 맛있고 비싼 야생 버섯으로 꼽히는 건 페니번 버섯, 흰개미버섯, 송이버섯이다.

또 윈난성은100년이 넘는 커피 산업의 역사가 있는 도시다. 최근 전 세계적으로 커피 품질에 대한 관심 높아진 가운데 스페셜티 커피 생산지로도 주목받고 있다.

신제품 커피는 매장 구매만 가능하다. 카페 측은 페니번 버섯으로 만든 커피는 하루 50~70잔이 판매되고 있다며 이 커피를 마시기 위해 많은 사람이 매장 방문을 하고 있다고 전했다.

맛에 대한 호평도 이어지고 있다. 한 방문객은 "카페에 방문해서 페니번 버섯 오트 밀크 라떼를 먹었는데 은은한 버섯 향이 느껴졌다"며 "전혀 위화감이 없었고 다른 친구에게도 추천할 것"이라고 중국 윈남성 쿤밍 지역 매체 메트로폴리스 타임즈에 전했다.

다만 포리프커피 측은 페니번 버섯 가격 변동의 영향으로 내년에도 송이버섯 커피를 계속 판매할지는 확실치 않다고 밝혔다. 8월 기준 페니번 버섯 가격은 1kg당 40~80위안(7700원~1만5500원)이다.





윤슬기 기자



