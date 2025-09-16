본문 바로가기
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF, 10주 이상 매수하면 순금 1돈 기회

박형수기자

입력2025.09.16 10:50

10:50
NH-Amundi자산운용은 오는 25일까지 'HANARO 글로벌금채굴기업 ETF' 매수 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.


HANARO 글로벌금채굴기업 ETF를 신규로 매수하는 투자자를 대상으로 한다. 이벤트 기간에 10주 이상 매수한 뒤 응모하면 참여할 수 있다. 당첨자는 오는 29일 발표한다.

NH-Amundi자산운용은 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 투자자도 금 채굴의 기쁨을 누릴 수 있도록 순금 한 돈(1명)을 이벤트 경품으로 마련했다. 고성 공룡세계엑스포 관람권 4인권, 또래오래 치킨세트, 스타벅스 아메리카노 등을 경품으로 제공한다.


HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 ▲뉴몬트(Newmont) ▲애그니코 이글 마인스(Agnico Eagle Mines) ▲바릭 마이닝(Barrick Mining) 등 미국, 캐나다 등 글로벌 금 채굴 기업에 투자하는 주식형 펀드다.


금 채굴기업은 광산 운영비용과 같은 고정비 성격의 지출이 크기 때문에 금 가격이 오를 때 수익이 더 많이 늘어나는 구조를 갖고 있다. 올해 들어 금 가격이 상승하는 동안 채굴비용은 유지되며 주요 금 채굴 기업의 실적이 큰 폭으로 개선됐고 주가에도 반영됐다.

ETF 수익률 역시 이러한 흐름을 반영해 금가격 상승률을 웃도는 성과를 기록했다. 지난 14일 기준 1개월 수익률은 20.02%, 6개월 수익률은 53.58%, 1년 수익률은 86.71%다. 같은 기간 국내 금 시세를 반영하는 KRX 금현물지수는 각각 11.09%, 18.8%, 52.49% 상승했다.


김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 금 가격 상승기에 높은 수익을 추구할 수 있는 효과적인 투자수단"이라며 "이번 이벤트를 통해 더 많은 투자자가 금채굴기업 ETF라는 또 다른 금 투자 수단을 직접 경험해 보실 수 있기를 기대한다"고 말했다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
