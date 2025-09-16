본문 바로가기
'굿바이 썸머' 하이엠솔루텍, LG 시스템에어컨 세척 20% 할인

박준이기자

입력2025.09.16 10:01

천장형 시스템에어컨 세척 할인
프리미엄 분해 세척 서비스
기업 대상 3개월 실내 무상 수리

LG전자 시스템에어컨 및 냉난방공조(HVAC) 유지보수 자회사 하이엠솔루텍이 가을철을 맞아 '굿바이 썸머, LG베스트케어 캠페인'을 실시한다고 16일 밝혔다.


이번 프로모션은 다음달 31일까지 진행되며, 행사 기간 내 접수한 고객에게 천장형 LG시스템에어컨 프리미엄 분해 세척 서비스를 20% 할인된 가격에 제공한다. 서비스는 가정용 및 상업용 모든 천장형 LG시스템에어컨을 대상으로 한다. 이번 프로모션에서 제공되는 프리미엄 세척 서비스는 단순한 필터 청소 수준을 넘어 송풍팬, 드레인팬, 열교환기 등 핵심 부위를 고온·고압 세척하고, 탈취 및 코팅 작업까지 거치는 완전분해 세척서비스다.

고온 다습한 여름동안 시스템에어컨을 장시간 가동하면 내부에 먼지나 곰팡이, 세균 등이 쉽게 발생할 수 있다. 냉방 운용을 멈춘 가을철은 세척과 보관을 진행하기에 가장 적기다. 이 시점에 제대로 관리하지 않으면 겨울철 난방 사용 시 악취나 효율 저하 등 다양한 문제가 발생할 수 있어 사전 조치가 중요하다.


하이엠솔루텍

하이엠솔루텍

하이엠솔루텍은 특허받은 세척 프로세스와 전문 세척 장비를 활용해 40도 이상의 고온 및 고압의 뛰어난 세정력으로 시스템에어컨 내부를 세척하며 오염물질 제거와 부식방지를 공인받은 전용 약품을 사용하고 있다. 또 모든 작업은 LG전자의 교육을 수료한 전담 엔지니어가 직접 수행하고 서비스 이후에는 세척 결과 보고서를 통해 기기상태 진단 및 사후 관리까지 용이하도록 지원한다.


특히 B2B(기업간거래) 대상 기업의 경우 이벤트 기간에 실내기 6대 이상 분해 세척을 진행하면 세척 후 3개월간 실내기 무상 수리 혜택이 제공돼 유지보수 효율성을 더욱 높일 수 있다.

유광열 하이엠솔루텍 대표는 "가을철 LG시스템에어컨 세척은 여름철 장시간 사용으로 쌓인 이물질을 제거해 향후 겨울 난방 시즌 사용 시 고장률을 줄이고, 깨끗한 공기질과 에너지 효율을 유지하는데 도움을 줄 수 있다"고 말했다.


이번 프로모션에 대해 보다 자세한 내용은 하이엠솔루텍 홈페이지 또는 LG전자 베스트케어 공식 채널을 통해 확인 가능하다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
