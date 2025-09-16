웅진씽크빅, 새학기 맞이 할인 프로모션 '폴 인 씽크빅' 진행

최대 41만8000원 할인

웅진씽크빅은 9월 한 달 동안 신규 약정 고객을 대상으로 회비 할인 혜택을 제공하는 '폴 인 씽크빅' 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 프로모션은 새 학기 학습 수요에 맞춰 학부모들의 교육비 부담을 줄이고, 아이들이 꾸준한 학습 습관을 형성할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

유아과목 신규 가입 고객에게는 최초 3개월 동안 월 1만원씩, 총 3만원의 회비 할인 혜택을 제공한다. 혜택 적용 과목은 가입 상담 시 안내받을 수 있다.

스마트씽크빅 연간 계약을 체결한 고객은 24개월 기준 총 26만4000원(월 1만1000원)의 할인 혜택을 받는다. 기존 고객도 이번 프로모션 상품에 가입하면 할인 혜택을 받을 수 있다.

스마트올을 12개월 이상 약정한 고객이 추가 과목을 신청할 경우 기간에 따라 최대 41만8000원의 할인이 적용된다.

웅진씽크빅 관계자는 "새 학기를 준비하는 시기에 학부모들이 자녀의 학습 계획을 안정적으로 세울 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"며 "합리적인 비용으로 양질의 학습 서비스를 제공해 아이들의 학습 성장을 적극적으로 지원하겠다"고 했다.





