삼성 갤럭시폰 '원 UI 8' 업데이트 "사용자 맞춤…AI 더 편리해진다"

멀티모달 AI 기능 향상

민감 정보 접근 제한 보안

통화 중 목소리 자막 변환

갤럭시 스마트폰의 고도화된 인공지능(AI) 기능을 뒷받침해주는 '원 UI 8' 업데이트가 15일부터 순차적으로 시작됐다.

삼성전자는 갤럭시S25를 시작으로 '원 UI 8' 업데이트를 진행한다고 16일 밝혔다.

삼성전자는 "이번 업데이트를 통해 고도화된 멀티모달 기능과 다양한 기기에 최적화된 사용자경험(UX) 및 개인 맞춤형 기능 등을 사용자에게 제공할 예정"이라고 16일 밝혔다.

원 UI 8 업데이트는 갤럭시 S25 시리즈를 시작으로 지원 대상 기기를 연내 확대할 예정이다. 또한 한국을 시작으로 북미, 유럽 등 순차적으로 업데이트가 진행된다.

원 UI 8의 특징은 사용자 일상에 최적화된 개인 맞춤형 제안을 제공하고, AI 경험을 강력한 보안 기술로 보호한다는 점이다.

'나우 바'에서는 전화, 방해금지 모드, 삼성 월렛 등의 애플리케이션(앱) 활동을 플렉스윈도우에서 추가로 보여준다. 더 많은 서드파티(제3자) 앱과도 연동돼 다양한 정보를 제공할 수 있게 됐다.

'나우 브리프'는 교통 상황, 주요 알림, 헬스 등 더 많은 정보를 개인 맞춤형으로 제공한다. 사용자는 구독 현황과 관심사를 기반으로 음악과 영상을 추천받을 수 있다.

개인화된 AI 기반 기능을 안전하게 사용할 수 있도록 신규 보안 솔루션인 '킵(KEEP)'도 도입됐다. 킵 기기의 보안 스토리지 영역 내에 앱별로 분리된 암호화 저장 공간을 생성해 각 앱이 자신의 민감한 정보에만 접근할 수 있고 다른 앱의 정보에는 접근할 수 없도록 제한한다.

'녹스 매트릭스'는 기기가 심각한 위험에 처한 경우 자동으로 삼성 계정에서 로그아웃 처리해 위협이 확산되는 것을 방지한다. 또 연결된 갤럭시 기기 전반에 알림을 보내 사용자가 보안 관련 조치를 취할 수 있게 한다.

원 UI 8은 구글의 AI 기능이 원활하게 작동할 수 있도록 도와준다. 게임을 하다가 궁금한 아이템이나 공략 정보를 확인하기 위해 서클 투 서치 기능을 실행하면 게임에 방해받지 않고 필요한 정보를 빠르게 확인할 수 있게 해준다.

서클 투 서치에서 실시간 번역 기능도 지원한다. 현재 보고 있는 화면뿐 아니라, 상하 스크롤 및 페이지를 이동할 때에도 실시간으로 번역된 화면을 볼 수 있다.

'통화 중 자막' 기능을 활용하면 통화 중 인식되는 목소리를 실시간 자막으로 변환해준다. 시끄러운 공간에서도 소통이 가능하고 '통역' 기능 활용 시 음성 외에 키보드로 입력한 문장도 실시간으로 번역할 수 있다.

제미나이 라이브는 갤럭시 Z 플립의 플렉스윈도우에서도 실행된다. 커버 화면에서도 음성 명령이 가능해 다양한 작업을 직관적으로 수행할 수 있다. 플렉스윈도우의 제미나이 라이브는 갤럭시Z 플립5, 6, 7에서 가능하다.

기기에서 추천하는 이미지로 플렉스윈도우 배경화면을 손쉽게 바꿀 수 있고, 이모지 월페이퍼 역시 원하는 색상과 디자인으로 자유롭게 설정할 수 있다.

갤럭시Z 플립 전면 디스플레이에 표시되는 시계는 배경화면에 맞춰 시계 숫자의 형태가 달라진다. 인물이나 동물(개, 고양이, 새)의 윤곽에 따라 자연스럽게 위치해 어느 사진을 배경으로 하든 시간을 선명하게 보여준다.

아래는 원 UI 8 업데이트 대상 기기.

S25 시리즈, 갤럭시 S24 시리즈, 갤럭시 Z 폴드6, 갤럭시 Z 플립6, 갤럭시 S24 FE, 갤럭시 S23 시리즈, 갤럭시 Z 폴드5, 갤럭시 Z 플립5, 갤럭시 S23 FE, 갤럭시 S22 시리즈, 갤럭시 Z 폴드4, 갤럭시 Z 플립4, 갤럭시 탭 S10 시리즈, 갤럭시 탭 S10 FE, 갤럭시 탭 S10 라이트, 갤럭시 탭 S9 시리즈, 갤럭시 탭 S9 FE, 갤럭시 탭 S8 시리즈, 갤럭시 A56 5G, 갤럭시 A36 5G, 갤럭시 A55 5G, 갤럭시 A35 5G, 갤럭시 A25 5G, 갤럭시 A16 5G, 갤럭시 A16, 갤럭시 A15 5G, 갤럭시 A54 5G, 갤럭시 A34 5G, 갤럭시 A53 5G, 갤럭시 A33 5G 등에서 순차 적용 예정.





김보경 기자



