'만성 정맥부전' 트럼프 '비뚤어진 입'…또 건강이상설

도널드 트럼프 미국 대통령이 9·11 테러 24주기 추모식에서 얼굴 오른쪽 입꼬리가 처진 모습으로 나타나 건강 이상설이 제기됐다. 현지 온라인상에서는 트럼프 대통령에게 뇌졸중 전조 증상이 나타난 것이라는 해석까지 나오고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 11일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴 펜타곤에서 열린 9·11 테러 24주기 추모식에 참석한 가운데 한쪽 입꼬리가 지나치게 처진 모습이 포착됐다.

14일(현지시간) 미국 온라인 매체 블래비티는 "트럼프 대통령이 얼굴 한쪽이 처진 모습으로 나타나 사회관계망서비스(SNS)에서 건강 이상 우려가 확산하고 있다"고 보도했다.

트럼프 대통령은 지난 11일 미국 버지니아주 알링턴 펜타곤에서 열린 9·11 테러 24주기 추모식에 참석했다. 이날 송출된 보도 화면을 보면 트럼프 대통령은 배우자 멜라니아 여사와 나란히 앉아있는데, 오른쪽 입꼬리가 지나치게 아래로 처진 모습이다.

"얼굴 매우 처져있고 혼란스러워 보여"…"뇌졸중 맞다" 주장도

미디어스타치 팟캐스트 진행자 벤 마이셀러스는 "트럼프 대통령이 펜타곤 9·11 추모식 참석 당시 얼굴이 매우 처져 있었고 혼란스러워 보였다"며 "(자신이) 어디 있는지도 모르는 듯한 상태였다"고 짚었다.

매체는 "현재 79세인 트럼프는 2029년 두 번째 임기 종료 시 미국 역사상 최고령 대통령(82세)이 된다"며 "일각에서는 그의 최근 건강 문제를 고령 탓으로 보고 있지만, SNS 이용자들은 얼굴 오른쪽이 처진 점을 들어 뇌졸중 가능성을 제기한다"고 전했다.

코미디언이자 작가인 제러미 카플로위츠는 12일 엑스(X·옛 트위터)에 입이 비틀어진 트럼프 대통령의 사진을 올리고 "트럼프 대통령은 100% 뇌졸중 맞는 것 같다"고 했다.

교수이자 탐사 전문 기자인 아덤 코크런도 "대통령의 뇌졸중을 언제쯤 인정할 것인가. 그는 건강이 악화된 상태에서 9·11 희생자를 기리면서도 얼굴 오른쪽을 제대로 가누지 못하고 있다"며 행사 영상을 공유했다.

다른 SNS 이용자는 보수 성향 활동가 찰리 커크의 피격 사망을 규탄하는 트럼프의 영상과 행사 사진을 비교하며 "영상 속 트럼프와 오늘의 트럼프는 완전히 다르다. 그가 7일간 모습을 감춘 이유가 뇌졸중 때문이냐. 그래서 인공지능(AI)을 쓴 것이냐"고 주장했다. 이어 "어제 올린 트럼프의 영상은 AI 같다는 말이 돌았는데, 오늘 행사 사진을 보니 뇌졸중의 명확한 징후가 보인다. 이를 AI 영상으로 가린 것 아니냐"는 반응도 나왔다.

다만 백악관은 이번 건강 이상설과 관련 공식 입장을 내놓지 않았다.

부은 발목 멍든 손등…백악관 "트럼프 대통령, 만성 정맥부전 진단받아"

트럼프 대통령의 모습을 두고 건강 이상설이 제기된 건 이번이 처음이 아니다. 지난 7월 트럼프 대통령의 사진에서는 트럼프 대통령의 발목이 붓거나 손에 멍든 자국이 관찰됐다. 이로 인해 건강 이상설이 증폭되자, 백악관은 트럼프 대통령의 종합 검진 결과를 공개해 진화에 나섰다.

지난달 25일(현지시간) 미국 백악관에서 이재명 대통령과 악수하는 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)의 오른손 모습. 손등에 멍으로 보이는 검푸른 자국이 포착됐다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 지난 7월17일 정례 브리핑에서 트럼프 대통령이 만성 정맥부전을 진단받았다며 "만성 정맥부전은 "70세 이상의 연령대에서 흔하게 발생하는 질환이고 대통령은 매우 훌륭한 건강 상태를 유지하고 있다"고 강조했다. 이는 다리의 정맥 판막이 제대로 기능하지 않아 혈액이 다리 쪽에 고이게 되는 질환으로, 다리와 발목 부종 등 증상을 유발할 수 있다.

트럼프 대통령의 손등의 멍과 관련해선 레빗 대변인은 "잦은 악수로 인한 경미한 연조직 자극과 심혈관 질환 예방을 위한 표준 요법의 일환으로 복용 중인 아스피린 때문"이라고 설명했다.





