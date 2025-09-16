본문 바로가기
[클릭 e종목]"엘앤에프, 3분기 흑자 기대"

박형수기자

입력2025.09.16 07:45

KB증권은 16일 엘앤에프 에 대해 올해 3분기에 흑자 전환할 것으로 내다봤다.


3분기에 엘앤에프가 매출액 6709억원, 영업이익 188억원을 달성할 것으로 추정했다. 지난해 같은 기간보다 매출액은 91% 늘고 영업이익은 흑자 전환한 규모다.

이창민 KB증권 연구원은 "2년 만에 분기 흑자 전환을 기대한다"며 "양극재 판매 가격은 상반기 리튬 가격 하락 영향으로 전분기 대비 5% 하락할 것으로 예상한다"고 설명했다.


이어 "테슬라 모델Y 주니퍼 본격 인도 영향으로 NCMA95 출하량이 증가하면서 판매량이 전분기 대비 38% 증가할 것으로 전망한다"며 "2023년 1분기 이후 분기 최대 출하량을 기록할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.


그는 "고정비 커버에 따른 수익성 개선 효과도 기대한다"며 "연내 차량 인도를 시작할 예정인 모델Y 롱바디와 모델3 플러스 등 테슬라의 신모델에도 NCMA95 채용이 확정됨에 따라 다른 업체와 차별화되는 출하 흐름은 연말까지 지속할 것"이라고 예상했다.

이 연구원은 "테슬라와의 강력한 파트너십은 테슬라의 신사업 전개 과정에서도 빛을 발할 것"이라며 "테슬라는 차세대 에너지 저장장치(ESS) 공개와 로보택시 서비스 영역 확대, 휴머노이드 로봇 출시 임박 등 신사업을 추진하고 있다"고 분석했다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

