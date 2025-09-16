美, 일본 車관세 내일부터 15%…韓은 무역협상 난항 속 25%

韓보다 먼저 인하 조치…현대차 가격경쟁력 약화

통상당국 장·차관 잇따라 방미

도널드 트럼프 미국 행정부가 일본과의 무역 협정에 따라 일본산 자동차 관세를 16일(현지시간)부터 15%로 인하한다. 반면 한국은 미국과의 후속 협의에서 이견을 보이면서 여전히 25% 고율 관세가 적용돼, 최종 협상 타결 전까지는 미국 시장에서 가격 경쟁력이 약화될 것으로 예상된다.

15일 미국 연방 관보에 따르면 트럼프 행정부는 일본산 자동차에 부과하던 관세를 현행 27.5%에서 16일부터 15%로 낮추는 조치를 발효한다.

트럼프 대통령은 지난 4월 무역확정법 232조를 근거로 외국산 자동차와 차 부품에 25%의 품목별 관세를 부과했다. 이로 인해 일본은 기존 2.5% 관세에 더해 총 27.5%의 관세를 부담하고 있었다.

그러나 지난 7월 미·일 무역 합의 이후 이달 초 세부 협상이 마무리되면서 트럼프 대통령은 지난 4일 일본산 자동차 관세를 15%로 인하하는 내용을 담은 미·일 무역 합의 이행 행정명령에 서명했다. 이에 따라 일본은 미국 자동차 시장에서 경쟁국 대비 가격 경쟁력을 한층 강화하게 됐다.

반면 한국은 7월 말 미국과 큰 틀의 무역 합의에는 도달했으나, 3500억달러 규모의 대미 투자 세부안을 놓고 이견을 좁히지 못해 여전히 한국산 자동차에 25% 관세를 적용받고 있다. 미국은 직접 투자 확대 등을 요구하고 있으며, 합의가 이뤄져야만 한국산 자동차 관세를 15%로 인하하겠다는 입장을 고수하는 상황이다. 이로 인해 일본 업체와 경쟁하는 현대차그룹 등 국내 기업은 미국 시장에서 불리한 위치에 놓이게 됐다.

이 같은 상황에서 통상당국 장·차관은 잇따라 미국을 방문해 교착 상태에 빠진 관세 협상의 돌파구 마련에 나섰다. 김정관 산업통상자원부 장관은 지난 12일 미국 뉴욕에서 하워드 러트닉 미 상무장관과 면담한 뒤 14일 귀국했고, 곧바로 여한구 산업부 통상교섭본부장이 15일 워싱턴 D.C.를 찾아 협상을 이어간다. 여 본부장은 이날 취재진과 만나 대미 자동차 수출 관세 15% 인하 발효 시점에 대해 "우리도 최대한 빨리 적용될 수 있도록 노력하고 있다"며 "협상의 과정이니 일희일비하지 않겠다"고 말했다. 그러면서 "미 무역대표부(USTR) 대표를 만나는 등 전방위로 국익 반영을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





