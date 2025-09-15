알파벳도 시총 3조달러 돌파…AI 열풍·크롬 매각 위기 해소에 주가 쑥

엔비디아·MS·애플 이어 네 번째

구글의 모회사 알파벳이 시가총액 3조달러 클럽에 가입했다.

15일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 알파벳 주가는 이날 오전 10시35분 현재 전거래일 대비 3.95% 상승한 주당 250.91달러를 기록해 장중 시총 3조달러를 돌파했다. 이로써 알파벳은 엔비디아, 마이크로소프트(MS), 애플에 이어 세계에서 네 번째로 시총 3조달러를 넘어선 기업에 올랐다.

최근 알파벳의 주가 상승에는 인공지능(AI) 열풍이 자리하고 있다. 오픈AI가 지난 2022년 10월 생성형 AI 챗GPT를 출시한 이후 알파벳은 제미나이 등 AI 사업에 집중해 왔다. AI 투자 확대와 시장 기대감이 이어지면서 주가에 힘을 보태고 있다.

법원 판결도 호재로 작용했다. 지난 2일 법원은 구글이 크롬 브라우저를 매각하지 않아도 된다고 판결했다. 앞서 미 법무부는 2020년 10월 구글이 검색 엔진 시장에서 반독점법을 위반했다며 제소했고, 지난해 8월 법원은 구글이 검색 시장의 독점 사업자라는 판단을 내렸다. 그러나 이달초 판결에서 법무부가 요구한 크롬 브라우저 분할 매각과 애플 등에 대한 막대한 금전 제공 금지 등은 받아들이지 않았다. 구글이 크롬 분할이라는 최악의 시나리오를 피하면서 알파벳 주가는 판결이 나온 지난 2일 이후 12일까지 약 14% 급등했다.





뉴욕=권해영 특파원



