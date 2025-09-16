본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

유럽 대회 공동 5위 김시우, 세계랭킹 65위→59위

노우래기자

입력2025.09.16 01:00

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

BMW PGA 챔피언십 올해 개인 최고 성적
셰플러, 매킬로이, 쇼플리 톱 3 유지
노렌 18위, 임성재 33위, 안병훈 71위

김시우가 세계랭킹 59위로 올라섰다.

김시우가 세계랭킹 59위로 올라섰다. AFP연합뉴스

김시우가 세계랭킹 59위로 올라섰다. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

14일(현지시간) 발표된 남자 골프 주간 세계랭킹에서 2.06점을 받아 지난주 65위에서 6계단 도약했다. 이날 영국 런던 근교 서리의 웬트워스 골프클럽(파72)에서 끝난 DP 월드투어 BMW PGA 챔피언십(총상금 900만달러)에서 공동 5위에 올라 포인트를 쌓았다. 지난 4월 미국프로골프(PGA) 투어 RBC 헤리티지와 5월 PGA 챔피언십 공동 8위를 넘어선 올해 개인 최고 성적이다.


PGA 투어 가을 시리즈 프로코어 챔피언십 우승자인 스코티 셰플러(미국)가 넘버 1자리를 굳게 지켰다. 로리 매킬로이(북아일랜드), 잰더 쇼플리, 러셀 헨리, 저스틴 토머스(이상 미국)가 2~5위를 유지했다. BMW PGA 챔피언십 챔피언 알렉스 노렌(스웨덴)은 지난주 32위에서 18위까지 점프했다. 한국은 임성재 33위, 안병훈 71위, 김주형은 86위다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된 '이 바이러스' 대응 강화 "눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 무서워 다이소 간다…추가비 공포에 "그냥 제가 해볼게요"

검은 셔츠에 청바지 입고 등장…삼성가 장남 '해군 장교 후보생 입대'

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

한강버스 18일 첫 뱃고동…추석 후 '급행' 노선 뜬다

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

초밥, 장난감, 볼펜…1시간내 칼배송 '이마트'

"기아 스포티지 말고 도요타 라브4 살게요"…가격 역전당한 한국車

새로운 이슈 보기