최시원 이어 진서연도 美 우익 활동가 찰리 커크 추모

그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 배우 최시원에게 이어 배우 진서연이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 최근 피살된 미국의 우익활동가 찰리 커크를 추모하는 글을 올렸다. 14일 진서연은 자신의 인스타그램에 찰리 커크의 사진과 함께 "삼가 고인의 명복을 빕니다"라는 글을 올렸다. 인스타그램의 '스토리' 기능으로 올린 기능으로 24시간이 지나 현재는 찾아볼 수 없다.

배우 진서연은 자신의 인스타그램 스토리에 찰리 커크의 사진과 함께 "삼가 고인의 명복을 빕니다"라는 글을 올렸다.

앞서 찰리 커크가 피살된 뒤 일부 연예인과 인플루언서들이 자신의 SNS에 그를 추모하는 글을 올렸다 삭제하고 해명 및 사과하는 일이 잇따랐다. 지난 11일 최시원은 자신의 SNS에 미국 유명 목회자 겸 작가인 존 비비어와 기독교계 커뮤니티 '바이블 얼라이브' 측의 추모글을 공유했다. 해당 글은 "미국의 영웅 중 한 명인 찰리 커크의 죽음을 애도한다. 그는 악에 맞서 단호한 사람이었다", "찰리 커크, 편히 잠드소서" 등의 내용이었다. 해당 글에 최시원이 그의 극우 성향을 옹호하는 게 아니냐는 해석이 이어지자 최시원은 글을 삭제했다.

이 가운데, 한국계 호주인으로 80만여 명의 구독자를 보유한 유튜버 해쭈(33·본명 고해주)는 찰리 커크를 추모하는 영상에 '좋아요'를 눌렀다 비판을 받고 사과했다. 해쭈는 지난 13일 자신의 인스타그램에 "그가 생전 어떤 정치 스탠스를 가졌는지 확실히 인지하지 못한 상태에서 몇 가지 단편적인 모습만으로 판단했던 것 같다"며 "많은 분이 알려주셔서 알게 됐고 상당히 충격받았다"고 해명했다. 이어 "인플루언서로서 어떤 행동을 취하기 전에 더 확실히 그 사태에 대해 알아야 한다는 것을 배웠으며 한참 부족한 사람임을 깨달았다"고 고개를 숙였다.

커크의 죽음에 대해 일부 연예인과 인플루언서들이 추모 글을 남겼다 정치적 입장을 드러낸 것이 아니냐는 비판에 직면했다. 한편 찰리 커크는 도널드 트럼프 미국 대통령 지지 운동에 앞장선 우익단체 '터닝포인트 USA' 창립자이자 대표로, 지난 10일(현지시간) 미 유타주 유타 밸리 대학 캠퍼스에서 열린 토론회에 참석했다가 총격을 받아 숨졌다





