경기 연천 양돈농장에서 '아프리카돼지열병' 발생

인접 5개 시군에 48시간 이동중지 명령

아프리카돼지열병(ASF) 중앙사고수습본부는 14일 경기 연천군 소재 양돈농장에서 ASF 발생을 확인했다고 밝혔다. 중수본은 초동방역팀과 역학조사반을 파견해 출입을 통제하고 역학조사를 진행 중이다.

농장에서 사육 중인 돼지는 긴급행동지침(SOP)에 따라 살처분할 예정이다.

아프리카돼지열병(ASF) 발생 양돈농가 통제 장면. 기사 내용과 무관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

아울러 중수본은 연천군과 인접한 5개 시군(경기 파주·동두천·양주·포천, 강원 철원)의 축산 시설 종사자와 차량에 대해 48시간 동안 일시 이동중지 명령을 내렸다.

중수본은 "관계기관과 지방자치단체는 신속한 살처분, 정밀검사, 집중소독 등 방역 조치에 총력을 기울여달라"면서 "양돈농가에선 방역 수칙을 준수해달라"고 당부했다





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>