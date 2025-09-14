실종 접수된 20대 틱톡커, 무주서 숨진채 발견

50대 용의자 체포…경찰, 사건 경위 조사

경기 용인에서 실종 신고가 접수된 20대 여성 틱톡커로 추정되는 시신이 전북 무주에서 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

연합뉴스는 14일 경기 용인동부경찰서를 인용해 이날 오전 11시 5분쯤 무주군의 한 야산에서 20대 여성 A씨로 추정되는 시신이 발견됐다고 보도했다.

앞서 A씨의 부모는 앞서 지난 12일 오후 4시쯤 "딸과 연락이 닿지 않는다"며 용인동부경찰서에 실종 신고를 냈다. 경찰은 시신이 부패가 진행돼 일부 훼손됐으나, 복장과 정황 증거를 토대로 시신의 신원을 A씨로 추정했다.

경찰은 A씨 동선을 추적하던 중 A씨가 50대 남성 B씨의 차를 타고 무주 방면으로 이동한 사실을 확인, 전북경찰청과 공조를 통해 무주의 한 야산에서 B씨를 발견했다.

경찰은 B씨가 신분증 제시 요구에 응하지 않고 도주하려 하는 등의 행동으로 미뤄 A씨 실종과 무관하지 않다고 보고 B씨를 공무집행방해 혐의로 긴급체포했다. 당시 B씨는 "A씨와 말다툼을 한 뒤 헤어졌다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

이후 B씨를 체포한 야산 일대를 수색한 끝에 B씨 체포 장소와 50~100m 떨어진 장소에서 A씨 추정 시신을 발견했다.

틱톡커(틱톡 크리에이터)인 A씨는 영상 촬영 등을 목적으로 지난 5월께부터 B씨와 몇차례 작업을 같이한 것으로 알려졌다. 다만 용인동부경찰서로 압송된 B씨는 현재까지 별다른 진술을 하지 않고 있는 것으로 파악됐다.

경찰은 발견한 시신을 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰, 신원 및 사인을 확인할 예정이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



