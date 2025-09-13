본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경제

트럼프 "나토, 러 석유 구매 중단하고 중국에 50~100% 관세 부과해야"

오수연기자

입력2025.09.13 21:13

수정2025.09.13 21:21

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"러시아산 석유 구매는 협상력 약하게 만들어"

도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들에 러시아산 석유 구매를 전면 중단하고 고강도 제재를 부과하라고 촉구했다. 러시아·우크라이나 전쟁을 끝내기 위해 중국에도 50~100% 관세를 부과해야 한다고 주장했다.


트럼프 대통령은 13일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "모든 나토 회원국들이 러시아에 대해 동일한 조치를 취하고, 러시아산 석유 구매를 전면 중단할 때 러시아에 대규모 제재를 가할 준비가 돼 있다"며 이같이 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그는 "알다시피 나토의 승리 의지는 100%에 한참 못 미쳤고, 일부 국가가 러시아산 석유를 구매하는 것은 충격적이었다"며 "이는 러시아에 대한 협상력과 교섭력을 크게 약화한다"고 지적했다. 그러면서 "어쨌든 나는 여러분이 준비되면 바로 '출발'할 준비가 돼 있다"며 "시기만 알려달라"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 러시아·우크라이나 전쟁을 끝내기 위해 나토가 중국에도 고율 관세를 부과해야 한다고 촉구했다. 그는 "나는 나토가 집단적으로 중국에 대해 50~100% 관세를 부과하고 러시아·우크라이나 전쟁이 끝난 뒤 이를 철회하는 방안을 추진하면 이 끔찍하고 어처구니없는 전쟁을 끝내는 데 도움이 될 것"이라고 말했다. 이어 "중국은 러시아에 대한 강력한 통제력, 나아가 장악력을 갖고 있는데 이러한 강력한 관세는 그 장악력을 깨뜨릴 것"이라고 덧붙였다.


트럼프 대통령은 자신이 대통령이었다면 결코 러시아·우크라이나 전쟁이 발발하지 않았을 것이라며 "이것은 트럼프의 전쟁이 아니다. 바이든(전 미국 대통령)과 젤렌스키(우크라이나 대통령)의 전쟁이다"라고 강조했다. 또 "나는 단지 이를 멈추고, 수천 명의 러시아인과 우크라이나인의 생명을 구하기 위해 여기 있다"고 했다.


아울러 "만약 나토가 내 말대로 하면 전쟁은 빠르게 끝나고 모든 생명을 구할 수 있을 것"이라며 "그렇지 않다면 당신들은 내 시간, 미국의 시간과 에너지, 돈을 낭비하는 것"이라고 말했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파트 李 대통령 발언에 '긴장'[부동산AtoZ] 마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스와치 시계 '3·9' 숫자 바뀐 이유가…트럼프 겨냥 관세정책 풍자

"황금 스프레이 7통, 신라 금귀걸이가 걸어다니네"…'중앙박물관분장대회' 화제

남현희, '전청조 공범' 꼬리표 뗐다…관련 손배소 모두 승소

'뉴질랜드 가방 시신 사건' 한인 엄마, 법정서 심신미약 주장

"북한서 K드라마 보면 처형"…유엔 인권보고서 나왔다

트럼프 정부, 유엔총회서 '망명권 제한' 촉구…난민협정 흔들기

열병식으로 누그러진 시진핑 실각설…그래도 나오는 이유

새로운 이슈 보기