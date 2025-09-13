트럼프 "나토, 러 석유 구매 중단하고 중국에 50~100% 관세 부과해야"

"러시아산 석유 구매는 협상력 약하게 만들어"

도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들에 러시아산 석유 구매를 전면 중단하고 고강도 제재를 부과하라고 촉구했다. 러시아·우크라이나 전쟁을 끝내기 위해 중국에도 50~100% 관세를 부과해야 한다고 주장했다.

트럼프 대통령은 13일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "모든 나토 회원국들이 러시아에 대해 동일한 조치를 취하고, 러시아산 석유 구매를 전면 중단할 때 러시아에 대규모 제재를 가할 준비가 돼 있다"며 이같이 말했다.

그는 "알다시피 나토의 승리 의지는 100%에 한참 못 미쳤고, 일부 국가가 러시아산 석유를 구매하는 것은 충격적이었다"며 "이는 러시아에 대한 협상력과 교섭력을 크게 약화한다"고 지적했다. 그러면서 "어쨌든 나는 여러분이 준비되면 바로 '출발'할 준비가 돼 있다"며 "시기만 알려달라"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 러시아·우크라이나 전쟁을 끝내기 위해 나토가 중국에도 고율 관세를 부과해야 한다고 촉구했다. 그는 "나는 나토가 집단적으로 중국에 대해 50~100% 관세를 부과하고 러시아·우크라이나 전쟁이 끝난 뒤 이를 철회하는 방안을 추진하면 이 끔찍하고 어처구니없는 전쟁을 끝내는 데 도움이 될 것"이라고 말했다. 이어 "중국은 러시아에 대한 강력한 통제력, 나아가 장악력을 갖고 있는데 이러한 강력한 관세는 그 장악력을 깨뜨릴 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 자신이 대통령이었다면 결코 러시아·우크라이나 전쟁이 발발하지 않았을 것이라며 "이것은 트럼프의 전쟁이 아니다. 바이든(전 미국 대통령)과 젤렌스키(우크라이나 대통령)의 전쟁이다"라고 강조했다. 또 "나는 단지 이를 멈추고, 수천 명의 러시아인과 우크라이나인의 생명을 구하기 위해 여기 있다"고 했다.

아울러 "만약 나토가 내 말대로 하면 전쟁은 빠르게 끝나고 모든 생명을 구할 수 있을 것"이라며 "그렇지 않다면 당신들은 내 시간, 미국의 시간과 에너지, 돈을 낭비하는 것"이라고 말했다.





