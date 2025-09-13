서구, 계수·운천·치평초 학생·학부모 한자리에~

'우리동네 연합운동회' 개최…화합·소통 의미

김이강 광주 서구청장이 13일 서구 상무국민체육센터에서 열린 ‘감탄마을 초등학교 연합운동회'에서 축사를 하고 있다. 서구청 제공 AD 원본보기 아이콘

광주 서구가 치평동 초등학생과 학부모를 한 자리에 초청해 대규모 소통의 장을 마련했다.

서구는 13일 상무국민체육센터에서 계수·운천·치평초등학교 학생과 학부모 등 300여 명이 참여한 가운데 2025 감탄마을 초등학교 연합운동회 '모여라 계운치'를 개최했다.

이번 운동회는 치평동 주민자치회와 비바(VIVA)치평이 함께 주관해 학교와 세대 간의 경계를 넘어 마을공동체 속에서 협력과 단합의 가치를 나누고자 기획된 것으로 치평동 주민총회에서 제안된 청소년 의제를 반영했다.

프로그램은 온가족이 함께 참여하고 즐길 수 있는 내용으로 구성됐다. 행사장에는 미취학 아동을 위한 에어슬라이드와 에어바운스 등 놀이부스를 마련하고 학생·학부모 대표의 선서문 낭독과 준비체조를 시작으로 청·홍팀 응원전과 줄다리기, 학부모 참여 게임 등이 이어졌다. 또 계수초·운천초·치평초 학생들로 구성된 청소년 공연팀이 무대에 올라 다양한 문화공연을 선보이며 행사 분위기를 한층 끌어올렸다.

운동회에 참여한 학부모들은 "아이와 함께 달리고 응원하며 평소보다 더 가까워진 기분"이라며 "학교를 넘어 마을과 함께하는 특별한 경험이 됐다"고 입을 모았으며 한 학생은 "다른 학교 친구들과 함께 놀고 응원할 수 있어서 정말 신났다"며 즐거운 표정을 지었다.

김이강 서구청장은 "감탄마을 연합운동회는 아이들이 뛰고 웃으며 함께 성장하는 의미 있는 축제"라며 "앞으로도 주민과 학교, 마을이 함께 어우러지는 다양한 프로그램을 적극 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



