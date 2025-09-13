광주·전남 대학 수시 경쟁률, 지난해보다 높아져

전남대 평균 6.3대 1·조선대 4.9대 1 기록

광주대 최근 7년 새 최고…동신대도 지원자 증가

광주·전남 주요 대학들의 2026학년도 수시모집이 마감된 결과, 전남대와 조선대를 비롯한 지역 대학 경쟁률은 전반적으로 지난해 수준을 유지하거나 소폭 상승한 것으로 집계됐다.

2026학년도 대학 입학 수시모집 원서접수가 시작된 지난 8일 경기도 수원시 영통구 효원고등학교에서 3학년 학생들이 모집 요강 등을 살펴보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전남대학교는 3,977명 모집에 2만5,055명이 지원해 평균 6.30대 1(정원 내 6.55대 1)의 경쟁률을 기록했다. 지난해 6.31대 1과 비슷한 수준이다. 학생부교과(일반)전형은 6.68대 1로, 최고 경쟁률은 가정교육과 19.67대 1이다. 학생부교과(지역인재)전형은 6.42대 1로, 문화인류고고학과가 22.50대 1의 경쟁률을 보였다. 의학과는 학생부교과(지역인재) 5.46대 1, 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) 16.10대 1이다.

조선대학교는 4,629명 모집에 2만2,830명이 지원해 평균 4.93대 1(정원 내 5.10대 1)로 집계됐다. 지난해 4.67대 1보다 경쟁률은 0.26%포인트 올랐고 지원자도 1471명 늘었다. 전형별로는 학생부교과(일반) 5.09대 1, 지역인재 5.24대 1, 학생부종합 면접 9.83대 1, 서류 4.50대 1 등이다. 의예과는 일반 13.71대 1, 지역인재 6.82대 1을 기록했으며 치의예과·약학과도 7~14대 1의 경쟁률을 보였다.

호남대학교는 1,574명 모집에 7,386명이 지원해 평균 4.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 물리치료학과 11.5대 1, 치위생학과 7.13대 1, 간호학과 6.75대 1 등 보건계열 학과가 강세를 보였다. 광주대학교는 1,348명 모집에 7,246명이 지원해 평균 5.34대 1로 최근 7년 내 가장 높은 경쟁률을 나타냈다. 응급구조학과 12.18대 1, 간호학과 8.49대 1, 호텔조리제과제빵학과 8.13대 1 등이 높은 경쟁률을 기록했다.

동신대학교는 1,420명 모집에 5,903명이 지원해 평균 4.2대 1로, 지난해 3.53대 1보다 상승했다. 한의예과는 일반전형 27.63대 1, 지역인재 전형은 9~15대 1 수준을 보였다.

각 대학은 오는 11~12월 전형별 합격자를 발표할 예정이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>